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    COFA   FR0010667147

COFACE SA

(COFA)
  Rapport
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14.27 EUR   -0.63%
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PU
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Coface : Document AMF CP. 2023DD887867

07/03/2023 | 18:16
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2023DD887867

07 mars 2023

FR0010667147 - DD155485

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Carole LYTTON, Secrétaire Général Groupe

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COFACE SA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.2548 Euro

VOLUME : 41 344.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.2548 Euro

VOLUME : 41 344.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 mars 2023

COMMENTAIRES :

prix de 14,254771 pour 41344 actions soit 589349,25 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Coface SA published this content on 07 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2023 17:14:02 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 1 830 M 1 955 M -
Résultat net 2022 274 M 292 M -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 7,83x
Rendement 2022 10,5%
Capitalisation 2 140 M 2 286 M -
Capi. / CA 2022 1,17x
Capi. / CA 2023 1,11x
Nbr Employés 3 704
Flottant 98,8%
Graphique COFACE SA
Durée : Période :
Coface SA : Graphique analyse technique Coface SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COFACE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 14,36 €
Objectif de cours Moyen 15,20 €
Ecart / Objectif Moyen 5,85%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Pascal Durand Chief Executive Officer
Phalla Gervais Chief Financial & Risk Officer
Bernardo Sanchez Incera Chairman
Keyvan Shamsa Director-Business Technology
Matthieu Garnier Director-Group Information Services
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COFACE SA18.29%2 286
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.-4.59%44 486
THE TRAVELERS COMPANIES-2.21%42 554
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.1.43%42 180
THE ALLSTATE CORPORATION-5.51%33 601
ARCH CAPITAL GROUP LTD.13.57%26 460