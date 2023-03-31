Coface : Document AMF CP. 2023DD892243

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2023DD892243
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31 mars 2023
FR0010667147 - DD155967
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Carine Pichon, DIRECTEUR REGIONAL EUROPE DE L OUEST
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : COFACE SA
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 20 février 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : ACQUISITION D ACTIONS GRATUITES DANS LE CADRE D UN PLAN D ENTREPRISE
NATURE DE LA TRANSACTION : ACQUISITION D ACTIONS GRATUITES DANS LE CADRE D UN PLAN D ENTREPRISE
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : actions gratuites
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 13.2800 Euro
VOLUME : 8 696.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 13.2800 Euro
VOLUME : 8 696.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mars 2023