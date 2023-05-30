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    COFA   FR0010667147

COFACE SA

(COFA)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:21 30/05/2023
13.40 EUR    0.00%
18:51Coface : Document AMF CP. 2023DD912359
PU
17:52CAC40 : en rouge, retombe proche des 7200 points
CF
16:36CAC40 : les pertes se creusent, s'approche des 7200 pts
CF
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Coface : Document AMF CP. 2023DD912359

30/05/2023 | 18:51
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2023DD912359

30 mai 2023

FR0010667147 - DD166860

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Phalla GERVAIS, Directrice Financiere

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : COFACE SA

LEI : 9695007AC8Q2X70BLL23

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010667147

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.6000 Euro

VOLUME : 8 300.0000

PRIX UNITAIRE : 12.6000 Euro

VOLUME : 1 600.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.6000 Euro

VOLUME : 9 900.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Coface SA published this content on 30 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2023 16:48:32 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 1 936 M 2 073 M -
Résultat net 2023 240 M 257 M -
Dette nette 2023 - - -
PER 2023 8,93x
Rendement 2023 9,14%
Capitalisation 2 001 M 2 143 M -
Capi. / CA 2023 1,03x
Capi. / CA 2024 0,98x
Nbr Employés 3 704
Flottant 98,8%
Graphique COFACE SA
Durée : Période :
Coface SA : Graphique analyse technique Coface SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique COFACE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 13,40 €
Objectif de cours Moyen 15,20 €
Ecart / Objectif Moyen 13,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Pascal Durand Chief Executive Officer
Phalla Gervais Chief Financial & Risk Officer
Bernardo Sanchez Incera Chairman
Keyvan Shamsa Director-Business Technology
Matthieu Garnier Director-Group Information Services
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
COFACE SA10.38%2 143
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.10.03%44 138
THE TRAVELERS COMPANIES-8.11%39 795
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.-14.50%39 133
THE ALLSTATE CORPORATION-19.23%28 790
ARCH CAPITAL GROUP LTD.13.09%26 288
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