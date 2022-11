Coface : Fitch Ratings a confirmé sa notation

L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé, le 23 novembre 2022, la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. La perspective reste ' stable '.



Fitch a également confirmé les notes de défaut émetteur (Issuer Default Ratings - IDR) à long terme à 'A+' avec une perspective.



Dans le communiqué de presse, l'agence de notation reconnaît que Coface bénéficie ' d'une très forte franchise, bien établie et diversifiée dans le secteur mondial de l'assurance-crédit '.







