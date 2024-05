Coface : hausse de 11,9% du résultat net au 1er trimestre

Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 463,7 ME au 1er trimestre 2024, en baisse de 1,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er trimestre 2023. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires diminue de -2,4%.



Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) baisse de -3,3% à périmètre et changes constants. Le chiffre d'affaires des activités non assurantielles est en hausse de +6,5%.



Le résultat opérationnel se monte à 106,8 ME, en hausse de 18,6%. Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 68,4 ME, en hausse de 11,9% par rapport au premier trimestre 2023.



' Coface continue de mettre en oeuvre son plan stratégique Power the Core. A ce titre, le premier trimestre marque un excellent démarrage puisque la plupart des indicateurs clés sont positivement orientés ' indique le groupe.



