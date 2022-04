Coface : hausse de 17,5% du résultat net part du groupe

Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 430,8 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de +12,8% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er trimestre 2021. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +14,0%.



Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +14,7% à périmètre et changes constants (et de +15,8% à taux de changes courants).



Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 67,3% au 1er trimestre 2022 (en hausse de 14,5 ppts par rapport au 1er trimestre 2021).



Le résultat opérationnel ressort à 96,1 ME, en hausse de +20,7% par rapport à l'année précédente. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 66,2 ME, en hausse de +17,5%.



