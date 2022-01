Coface : le titre chute après le placement de Natixis

Coface chute de plus de 10% ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la décision de Natixis de céder le solde de sa participation au capital de l'assureur-crédit.



Natixis a annoncé ce matin la cession de quelque 15,1 millions d'actions, représentant un peu plus de 10% du capital de Coface, à un prix unitaire de 11,55 euros, soit un montant total de 174,15 millions d'euros.



A l'issue de cette opération, qui a pris la forme d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, le groupe bancaire ne détient plus aucune participation dans Coface.



En date du 31 décembre 2021, le flottant de Coface atteignait 69,6%, le principal actionnaire du spécialiste de la protection contre les risques commerciaux étant désormais l'assureur américain spécialisé Arch Capital Group avec une participation de près de 29,9%.



