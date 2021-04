Coface : Fitchrelève à 'stable' ses perspectives

Coface indique que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé aujourd'hui la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface.



L'agence a égalementretiréla surveillance négativeattachée à cette note.Les perspectives sont désormais stables.



Dans son communiqué de presse, l'agence de notation souligne que 'leprofiléconomique deCoface est restéstable tout au long de la crise,bénéficiant de sa forte franchise dans le secteur mondial de l'assurance-crédit'.



Fitch considère que la performance financière de Coface'est solide sur l'ensemble du cycle, soutenue par une souscription rentable et une gestion des risques efficace'et que sa capitalisation'estrestéesolide et inchangée pendant la pandémie'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.