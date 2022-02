Coface : offre de rachat 150 ME d'obligations

Coface annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat dans la limite d'un montant d'acceptation maximum total de 150 ME portant sur les obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d'un montant de 380 ME euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, et arrivant à échéance le 27 mars 2024, garantis inconditionnellement et irrévocablement sur une base subordonnée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.



La Société souhaite également émettre des titres tier 2 à taux fixe libellés en euros. La décision d'émission des Titres Nouveaux et la fixation de leurs modalités définitives devraient avoir lieu le 28 février 2022.



L'Offre de Rachat débutera le 21 février 2022 et s'achèvera le 25 février 2022. Les résultats devraient être annoncés le 28 février 2022.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.