Coface : pénalisé par des revenus inférieurs au consensus

Le 15 novembre 2023 à 11:17 Partager

Coface (-4,36% à 11,19 euros) est relégué à l’avant dernière place de l’indice SBF 120 ; ses revenus plus faibles que prévu faisant oublier des résultats meilleurs qu’anticipé. Le spécialiste de l’assurance-crédit internationale a dévoilé un résultat net part du groupe 9 mois en augmentation de 2,1% à 189,7 millions d'euros. Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de 5,3% à 1,42 milliard d'euros. Il a progressé de 7,1% à taux de change et périmètres constants.



Sur le seul troisième trimestre, le bénéfice net a progressé de 19,4% à 60,9 millions d'euros, dépassant le consensus de 57 millions d'euros. Les revenus à données comparables ont reculé de 0,3% à 458,1 millions d'euros, ressortant 8% sous les attentes.



"L'activité client est négative sous l'effet d'une baisse de l'inflation et du ralentissement économique qui pèsent sur la croissance des primes", a expliqué Coface.



Deutsche Bank prévient que ce chiffre d'affaires décevant "pourrait exercer une pression sur le consensus".



Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 66%, en hausse de 0,3 point sur un an. Le ratio de sinistralité brut de réassurance s'établit à 38,8%, en hausse de 3,3 points par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. "Cette hausse reflète l'augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le premier semestre 2021, le nombre de sinistres s'approchant désormais du niveau d'avant la crise Covid", a précisé la société.



S'agissant de ses perspectives, la société indique que le secteur de l'assurance-crédit confirme "son entrée dans une nouvelle phase du cycle, caractérisée par une activité client plus faible et potentiellement temporairement négative, une hausse des défaillances d'entreprises mais également un arrêt de la baisse des prix qui permet la remontée des affaires nouvelles". Dans ce contexte clairement moins favorable, Coface entend poursuivre "la gestion rigoureuse de ses risques".



Enfin, Coface confirme préparer activement la définition de son prochain plan stratégique qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.