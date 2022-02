Coface publie ses résultats annuels 2021 : Bénéfice net record à 223,8 M et taux de distribution à 100%

Coface poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Build to Lead dont la pertinence est confirmée par les performances récentes dans un environnement très atypique ainsi que par la forte croissance des métiers adjacents. La croissance des seuls services d'informations atteint 18% et 30% sur le quatrième trimestre. Coface poursuit ainsi le déploiement de son infrastructure d'informations au niveau mondial en s'appuyant sur ses expertises et la richesse de sa base de données.

1. Chiffre d'affaires

En 2021, Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 567,9 M€, en hausse de +8,3% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2020. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +8,1%, en raison d'effets de change légèrement négatifs.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +9,7% à périmètre et changes constants (et de +9,0% à taux de changes courants). La croissance bénéficie d'un rattrapage après une année 2020 marquée par les confinements. Sur la période 2019-2021, la croissance annuelle moyenne ressort à +3.1% à change courant.

Le taux de rétention baisse légèrement par rapport au niveau record atteint l'année précédente (91,9%) à 91,7%. Les affaires nouvelles atteignent 129 M€, en baisse sur un an (138 M€ en 2020).

La croissance de l'activité des clients de Coface a un impact positif de +8,4% sur 2021. Cette forte hausse reflète l'ampleur de la reprise économique et la hausse du coût des matières premières. L'effet prix reste positif sur l'ensemble de l'année à +0,7% mais baisse sur les trois derniers trimestres dans un marché désormais plus compétitif (-2,2% en cumulé).

Le chiffre d'affaires des autres activités est en hausse de +1,7% par rapport à 2020 mais intègre des dynamiques différentes. Les revenus de l'affacturage progressent de +10,7% avec la hausse des volumes refinancés. Les revenus des services d'information sont en hausse de +18,1% (dont +30,5% au T4-2021). Les revenus des accessoires de primes (commissions de recouvrement) sont impactés par la baisse des sinistres à recouvrer et baissent de -24,1% alors que les commissions sont en léger repli (-4,1%).

Chiffre d'affaires en M€ 2020 2021 Variation % ex. FX1 (par région de facturation) Europe du Nord 297,7 331,5 +11,4% +9,4% Europe de l'Ouest 291,8 316,7 +8,5% +8,2% Europe centrale et de l'Est 143,1 156,3 +9,2% +8,1% Méditerranée & Afrique 394,9 429,4 +8,7% +9,4% Amérique du Nord 136,5 137,5 +0,7% +3,2% Amérique Latine 67,3 73,3 +8,9% +14,6% Asie Pacifique 119,5 123,2 +3,1% +5,1% Chiffre d'affaires consolidé 1 450,9 1 567,9 +8,1% +8,3%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d'affaires progresse de +9,4% à taux de change constants et +11,4% à change courants. L'activité d'assurance-crédit bénéficie de la reprise de l'activité client et d'un bon niveau d'affaires nouvelles tandis que les revenus de l'affacturage progressent de +8,1% bénéficiant de la reprise des demandes de financement des entreprises.

En Europe de l'Ouest, le chiffre d'affaires progresse de +8,2% à taux de change constants (+8,5% à changes courants) sous l'effet d'une meilleure tarification et d'un taux de rétention élevé, partiellement compensés par les ristournes de primes.

En Europe centrale et de l'Est, le chiffre d'affaires est en hausse de +8,1% et de +9,2% à taux de change courants, principalement en raison de la croissance de l'assurance-crédit sous l'effet de l'activité client et d'une rétention élevée. Comme en Allemagne, l'affacturage progresse (+24%).

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l'Italie et l'Espagne, le chiffre d'affaires progresse de +9,4% et de +8,7% à taux de change courants, grâce à la reprise de l'activité, un niveau élevé d'affaires nouvelles et le développement des services.

1 Hors effet périmètre