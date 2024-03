Coface : relève ses objectifs financiers sur 2024-2027

Coface lance Power the Core, son plan stratégique 2024-2027 'pour développer un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit'.



Coface relève ses objectifs financiers. Le groupe vise un ratio combiné non actualisé de ~78% au travers du cycle, en amélioration de 2 points par rapport à Build to Lead, un RoATE en moyenne de cycle de 11,0%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels, un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé et une contribution additionnelle des services d'informations au RoATE du groupe de 50 points de base à partir de 2027.



Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : ' Sur le plan financier, nous améliorons une nouvelle fois nos objectifs de moyenne de cycle et visons une contribution positive des services d'informations de 50 points de base additionnels au RoATE 2027.'



