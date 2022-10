Coface : relèvement de perspective sur la note chez Moody's

Coface annonce que l'agence de notation-crédit Moody's a confirmé sa note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS) 'A2', mais également relevé sa perspective, qui passe ainsi de 'stable' à 'positive'.



'Dans son communiqué, Moody's souligne que cette note reflète 'la forte capitalisation de Coface, sa bonne rentabilité et son exposition limitée à la Russie', rapporte la compagnie d'assurance-crédit.



Le changement de perspective reflète quant à lui 'la diversification croissante du groupe ainsi que le renforcement de la surveillance et l'amélioration de la gestion des expositions au risque de crédit'.



