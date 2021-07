Coface : résultat net pdg semestriel de 123,2 ME

Cofacepublie un chiffre d'affairesde 768ME au titre du premier semestre, soit une hausse de 7,4% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 171,6ME, en hausse de 208,5% à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2020.



Le résultat net(part du groupe)s'élève à123,2ME, en hausse de 436% à périmètre et taux de change constants.



'Les résultats de Coface pour le deuxième trimestre 2021 sont dans la lignée de ceux du premier trimestre. Ils reflètent latrèsbonne performance opérationnelle du Groupe dans un environnement qui demeureatypique. En effet, la hausseattenduedu nombre de défaillances d'entreprisespost-Covidne s'est pas encore matérialisée', explique Xavier Durand, directeurgénéral de Coface.



Depuis le début de cette crise sanitaire,le coût pourCofacedes accords de partage des risques signés avec plusieurs gouvernementsatteint 31ME.





