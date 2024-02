Coffee Holding Co. est un torréfacteur et négociant en gros intégré de café aux États-Unis. Les produits de la société sont répartis en trois catégories : Wholesale Green Coffee, Private Label Coffee et Branded Coffee. La catégorie de produits Wholesale Green Coffee comprend des grains bruts non torréfiés, qu'elle importe et vend à des torréfacteurs de petite et de grande taille ainsi qu'à des exploitants de cafés. La catégorie de produits "Private Label Coffee" comprend le café torréfié, mélangé et emballé, qu'elle vend sous les spécifications et les noms de tiers, y compris les supermarchés qui souhaitent apposer leur propre marque sur le café. La catégorie de produits "Branded Coffee" comprend le café torréfié et mélangé selon ses propres spécifications et dans son propre emballage. Elle vend des produits de marque sous ses huit marques dans différents segments du marché. Ses produits de marque privée et de marque déposée sont vendus aux États-Unis et dans certains pays d'Asie à des supermarchés, des grossistes et des détaillants individuels et collectifs.

Secteur Transformation des aliments