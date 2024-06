Coffee Holding Co. est une entreprise intégrée de torréfaction et de vente en gros de café située aux États-Unis. Les principaux produits de la société peuvent être divisés en trois catégories : Le café vert en gros, le café de marque privée et le café de marque. Le café vert en gros est constitué de grains bruts non torréfiés importés du monde entier et vendus à des torréfacteurs de petite et de grande taille ainsi qu'à des exploitants de cafés. Le café de marque privée est un café torréfié, mélangé, conditionné et vendu sous les spécifications et les noms d'autres personnes, notamment les supermarchés qui souhaitent apposer leur propre marque sur le café pour concurrencer les marques nationales. Le café de marque est un café torréfié et mélangé selon ses propres spécifications, conditionné et vendu sous ses huit marques propres et sous licence dans différents segments du marché. Ses produits de marque privée et de marque déposée sont vendus dans l'ensemble des États-Unis et dans certains pays d'Asie à des supermarchés, des grossistes et des détaillants individuels et collectifs.

Secteur Transformation des aliments