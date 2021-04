Cofidur Sa : Communiqué Résultat annuel 2020

Laval le 2 avril 2021

Le conseil d'administration de COFIDUR SA, réuni sous la présidence de Monsieur H.TRANDUC le 1er avril 2021, a

arrêté les comptes audités sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2020.

Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020 ressort à 50,8 M€,

Le Résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 1,202M€ et le résultat net est négatif à hauteur de 1,282 M€ .

Le résultat de l'exercice 2020 comprend l'impact lié à la levée de l'option des contrats des crédits baux immobiliers ainsi

qu'une partie des frais de restructuration du site de Montpellier.

Le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale mixte des actionnaires, de ne pas verser

de dividende, compte tenu de la crise sanitaire qui a grevé l'activité et le résultat de l'exercice 2020.

Le Rapport Financier Annuel pourra être consulté sur le site internet de la société (http://www.cofidur-ems.com) à partir

du 2 avril 2021.

L'assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le mardi 18 mai 2021 à 10h30 dans les locaux de l'IUMM au 7

Rue de Paradis à Laval (53).

L'avis préalable à la réunion sera publié au BALO le 12 avril 2021 et précisera les modalités de vote à cette assemblée.

Les modalités de cette assemblée sont susceptibles d'évoluer en fonction du contexte exceptionnel de la crise sanitaire

du COVID19 dans le respect des règles qui nous seront imposées.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la loi sur simple demande adressée à Crédit Industriel et

Commercial – Département Emetteurs - service Assemblées – 6 avenue de Provence75441 Paris Cedex 09 dans le cas

d'un fonctionnement normal de la poste et / ou sur le site internet de la société (http://www.cofidur-ems.com).

