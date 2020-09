Cofidur : Rapport Semestriel 2020 0 10/09/2020 | 18:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1er janvier - 30 juin 2020 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- Société anonyme au capital de 2.707.250,00 euros Divisé en 38.675 actions de 70,00 euro chacune Siège social : 79 Rue Saint Mélaine 53 000 LAVAL 682 038 385 RCS LAVAL Tel : 02 43 67 40 00 - Fax : 02 43 67 41 00 SOMMAIRE ∙ COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS ET ANNEXE RÉSUMÉE…............................ 2 - Bilan………………………………………………………………………………………. 2 - Compte de résultat……………………………………………………………………….. 3 - Tableau de variation des capitaux propres…………………………………………….. 4 - Tableau des flux de trésorerie …….…………………………………………………….. 5 - Annexe résumée…………………………………………………………………………… 6 ∙ RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2020…………………………………. 17 - Activités et résultats du Groupe…………………………………………………………. 17 - Capitaux propres et structure financière……………………………………………….. 18 1 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- COMPTES CONSOLIDÉS BILAN BILAN CONS OLIDÉ ACTIF Note Au Au Au En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Ecarts d'acquisition - - - Immobilisations incorporelles 6.1 13 16 21 Immobilisations corporelles 6.2 3 434 3 462 3 853 Immobilisations financières 6.3 87 87 87 Tires mis en équivalence - - - ACTIFS IMMO BILISÉS 6.8 3 534 3 565 3 961 Stocks et en-cours 6.4 16 025 13 740 16 357 Clients et comptes rattachés 6.5 11 022 12 232 13 845 Autres créances et comptes de régularisation 6.6 2 607 2 787 3 522 Valeurs mobilières de placement 6.7 2 - - Disponibilités 6.7 16918 15 874 11093 ACTIFS CIRCULANTS 46 574 44 633 44 817 TOTAL DE L'ACTIF 50 108 48 198 48 778 BILAN CONS OLIDÉ PAS S IF Note Au Au Au En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Capital 2 707 2 707 2 707 Primes d'émission 1 375 1 375 1 375 Réserves consolidées 22 664 21 752 21 752 Résultat consolidé -1 241 1 222 211 Autres - - - CAPITAUX PRO PRES 6.8 25 505 27 056 26 045 Intérêts minoritaires - - - Capitaux propres Part du Groupe 25 505 27 056 26 045 Provisions pour risques et charges 6.9 3 693 3 680 3 774 Emprunt Obligataire Convertible 6.10 254 271 272 Emprunts bancaires, crédits baux et trésorerie passive 6.11 7 207 2 284 2 630 Fournisseurs et comptes rattachés 7 922 8 671 9648 Autres dettes et comptes de régularisation 6.12 5 527,0 6 236 6409 PRO VISIO NS ET DETTES 24 603 21 142 22 733 TOTAL DU PAS S IF 50 108 48 198 48 778 2 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- COMPTES CONSOLIDÉS RÉSULTAT Note Au Au Au En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Chiffres d'affaires 5.1 24 180 34 906 68 183 Variation des stocks de produits en cours et finis -389 -376 -2 013 Autres produits d'exploitation 5.2 431 908 2 459 Achats consommés 5.3 -14 866 -21 743 -41 505 Charges de personnel 5.4 -6 795 -8 525 -16 555 Autres charges d'exploitation 5.5 -2 555 -3 290 -5 633 Impôts et taxes 5.6 -434 -557 -1 006 Dotations aux amortissements et provisions 5.7 -782 -981 -2 227 Résultat d'exploitation -1 210 342 1 703 Résultat financier 5.8 -24 -43 -44 Résultat courant des entreprises intégrées -1 234 299 1 659 Résultat exceptionnel 5.9 11 8 -13 Impôts sur les résultats 5.10 -18 -96 -424 Résultat net -1 241 211 1 222 Dont part du groupe -1 241 211 1 222 Dont part des minoritaires - - - Résultat par actions (En euros) Résultat de base par actions 8 -32,08 5.46 31.59 Résultat dilué par actions 8 -32,08 5.46 31.57 3 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- COMPTES CONSOLIDÉS TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES Capital Primes Réserves Résultats Actions TOTAL Intérêts Total (En milliers d'euros) Consolidés Consolidés Propres Capitaux Minoritaires Capitaux (1) Propres Propres Part du groupe Capitaux propres au 31/12/2017 2 707 1 375 17 197 1 820 -24 23 075 0 23 075 Affectation du résultat N-1 1 820 -1 820 0 0 Divudendes -309 -309 -309 Contrat de liquidité 24 24 24 Réduction de capital Annulation d'actions d'autocontrôle Rachat d'une participation minoritaire Résultat net de la période 3 354 3 354 3 354 Capitaux propres au 31/12/2018 2 707 1 375 18 708 3 354 0 26 144 0 26 144 Affectation du résultat N-1 3 354 -3 354 Divudendes -309 -309 -309 Contrat de liquidité Réduction de capital Annulation d'actions d'autocontrôle Rachat d'une participation minoritaire Résultat net de la période 1 222 1 222 1 222 Capitaux propres au 31/12/2019 2 707 1 375 21 753 1 222 0 27 057 0 27 057 Affectation du résultat N-1 3 354 -3 354 0 Divudendes -309 -309 -309 Contrat de liquidité Réduction de capital Annulation d'actions d'autocontrôle Rachat d'une participation minoritaire Résultat net de la période -1 241 -1 241 -1 241 Capitaux propres au 30/06/2020 2 707 1 375 24 798 -3 373 0 25 507 0 25 507 L'assemblée générale du 23 mai 2020 a décidé la distribution d'un dividende de 8.00€ par action. 4 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- COMPTES CONSOLIDÉS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers d'euros Au Au Au 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat net des sociétés intégrées -1 241 1 222 211 Dotations nettes aux amortissements et provisions 634 1 246 798 Plus ou moins-values de cessions nettes d'impôt Variation des impôts différés 18 132 68 Autres produits et charges calculés Subventions virées au résultat 14 -39 -19 Marge brute d'autofinancement -575 2 561 1 058 Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'activité -2 386 5 404 1 633 Fkux net de trésorerie généré par l'activité -2 961 7 965 2 691 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -2 -13 -13 Acquisitions d'immobilisations corporelles -578 -860 -714 Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisitions d'immobilisations financières Cessions d'immobilisations finançières Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -580 -873 -727 Dividendes versés -309 -309 -309 Augmentation de capital en numéraire Réduction de capital Rachats et reventes d'actions propres Encaissements liés aux nouveaux emprunts 5 500 423 Remboursements d'emprunts -603 -1 654 -890 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 4 588 -1 540 -1 199 Variation de trésorerie 1 047 5 552 765 Trésorerie d'ouverture 15 870 10 319 10 319 Trésorerie de clôture 16 917 15 870 11 084 Détail de la trésorerie de clôture Valeurs mobilières (comptes à terme et bons négociables) 2 0 0 Disponibilités 16 918 15 874 11 093 Concours bancaires -3 -4 -9 Lignes de financements de stocks Créances affacturées ou cédées en Dailly Trésorerie de clôture 16 917 15 870 11 084 5 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- ANNEXE RESUMÉE PRÉSENTATION Le groupe COFIDUR est un acteur de référence sur le marché français de la sous-traitance électronique. La holding, COFIDUR est une société anonyme de droit français cotée à Paris sur EURONEXT GROWTH (Code ISIN FR 0013257409-ALCOF). Les comptes consolidés de la période ont été arrêtés par le conseil d'administration de COFIDUR SA du 10 septembre 2020. NOTE 1. FAITS MARQUANTS La crise sanitaire liée à la COVID-19 a fortement impacté les activités du semestre et le chiffre d'affaires est en recul de 31% à 24 180 K€ contre 34 906 K€ au 30 juin 2019. Dès le mois de février, la société COFIDUR EMS a pris des mesures en vue d'assurer la sécurité de ses équipes et de s'adapter à la demande de ses clients. En ce qui concerne la structure financière : Un emprunt garanti par l'état de 5 millions d'euros a été souscrit,

Les échéances d'emprunts ont été décalées de 6 mois. La société COFIDUR EMS a eu recours au chômage partiel et a dû mettre fin à des contrats intérimaires. La trésorerie disponible a ainsi permis d'honorer les échéances fiscales et sociales et les délais de paiement de nos fournisseurs ont été respectés. Le résultat net est une perte de 1 241 K€ contre un gain de 211 K€ au 30 juin 2019. NOTE 2. REFERENTIEL COMPTABLE Les comptes consolidés ont été établis conformément au règlement CRC 99-02. Les méthodes de référence ont été retenues à l'exception du traitement des pertes et gains de change latents. De ce fait, les écarts de conversion actifs et passifs ne sont pas constatés en résultat. Le cas échéant, les provisions pour pertes de change sont également maintenues au bilan. L'incidence de la non-application de cette méthode sur les comptes semestriels n'est pas significative. Les effets de l'évènement Covid-19 sont présentés selon l'approche ciblée proposée par l'autorité des normes comptables (principaux impacts jugés pertinents) et concernent essentiellement le Chiffres d'affaires, les charges de personnel et les dettes financières. 6 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- NOTE 3. PÉRIMETRE DE CONSOLIDATION % Méthode % NOM/ADRESSE/ACTIVITE/N° SIREN DETENTION AU de consolidation DETENTION 31/12/2019 AU 31/12/2018 COFIDUR SA (société mère du groupe - Holding animatrice) 100.00% Intégration globale 100.00% - 79 Rue Saint Mélaine - BP 60435 - 53004 - LAVAL Cedex SIREN : 682 038 385 COFIDUR EMS SAS (Montage de cartes et intégration) 100,00% Intégration globale 100,00% - 79 Rue Saint Mélaine - BP 60435 - 53004 - LAVAL Cedex SIREN : 348 552 415 - Z.I. de Périgueux-Boulazac - Rue Firmin Bouvier - 24 759 BOULAZAC cedex SIREN : 348 552 415 NOTE 4. INFORMATIONS SECTORIELLES Le groupe a pour seule activité la sous-traitance électronique. Pour information, le chiffre d'affaires par zones géographiques est le suivant : En milliers d'euros France UE USA Autres Total 30/06/2020 18 027 4 470 93 1 590 24 180 30/06/2019 27 968 4 564 0 2 374 34 906 31/12/2019 52 955 9 826 217 5 185 68 183 NOTE 5. COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JUIN 5.1 Chiffres d'affaires et résultats consolidés des sociétés intégrées Chiffres d'affaires Résultat d'exploitation Résultat courant avant impôts Résultat net 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 COFIDUR EMS 24 180 34 906 68 183 -1 450 290 1 466 -1 474 237 1 412 -1 487 150 981 COFIDUR SA (Holding) 870 870 1 740 239 52 237 239 62 247 247 61 241 Elimination -870 -870 -1 740 Groupe 24 180 34 906 68 183 -1 211 342 1 703 -1 235 299 1 659 -1 240 211 1 222 La baisse du Chiffre d'affaires et son incidence sur les différents niveaux de résultats est très essentiellement imputable à l'évènement Covid-19. 7 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 5.2 Autres produits d'exploitation 06/2020 06/2019 12/2019 Reprises de provisions sur valeurs d'exploitation (1) 100 584 1 292 Reprises de provisions pour risques et charges 84 126 592 Reprises de provisions pour créances 65 100 Gains de change sur opérations commerciales 160 94 201 Produits divers de gestion courante 52 Transferts de charges 19 85 114 Subventions d'exploitation 3 19 108 Total 431 908 2 459 Les dotations et reprises de provisions sont basées sur des analyses effectuées par affaires et peuvent varier sensiblement entre deux exercices. Par ailleurs, les cessions et mises au rebus de matières dépréciées donnent lieu à des reprises de provisions alors que la charge afférente est enregistrée en variation de stocks lors de la sortie des composants . 5.3 Achats consommés 06/2020 06/2019 12/2019 Achats de matières premières -17 334 -20 121 -38 020 Variation de stocks matières 2 659 -1 229 -2 666 Sous traitance achats -191 -393 -819 Total -14 866 -21 743 -41 505 5.4 Charges de personnel 06/2020 06/2019 12/2019 Charges de personnel -5 807 -6 355 -12 215 Indemnisations chomage partiel (1) 796 Charges sociales -1 784 -2 170 -4 340 Participation des salariés Total -6 795 -8 525 -16 555 (1) Allocations Covid-19 5.5 Autres charges d'exploitation 06/2020 06/2019 Variations 12/2019 Personnels intérimaires -68 -430 362 -742 Achats de consommables -556 -651 95 -1043 Locations -298 -312 14 -485 Entretiens et réparations -424 -429 5 -785 Transports -326 -324 -2 -666 Sous-traitance -223 -239 16 -420 Assurances -180 -175 -5 -280 Pertes de change sur opérations commerciales -36 -11 -25 -69 Honoraires -266 -393 127 -466 Missions réceptions -61 -135 74 -244 Frais bancaires -22 -27 5 -44 Frais de télécommunications -42 -54 12 -97 Publicités -9 -24 15 -31 Redevances logiciels -2 -13 11 -24 Autres frais et charges -42 -73 31 -140 Pertes sur créances irrecouvrables 0 0 0 -97 Total -2555 -3290 735 -5633 8 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 5.6 Impôts et taxes 06/2020 06/2019 12/2019 Contribution économique territoriale (CVAE) -158 -165 -288 Contribution économique territoriale (CFE) -76 -76 -137 Formation professionnelle -84 -167 -344 Taxe d'apprentissage -42 -37 -6 Organic -24 -41 -79 Droits de douane -17 -35 -74 Effort à la construction -22 -24 -51 Autres taxes -11 -12 -27 Total -434 -557 -1006 5.7 Dotation aux amortissements et provisions 06/2020 06/2019 12/2019 Immobilisations incorporelles -5 -6 -11 Immobilisations corporelles -490 -516 -935 Immobilisations en crédit bail (matériels) -54 -54 -109 Immobilisations en crédit bail (constructions) -63 -63 -125 Sous total dotations aux amortissements -612 -639 -1 180 Provisions pour actifs circulants (stocks) -85 -80 -332 Provisions pour actifs circulants (clients) -15 -65 Risque et charges d'exploitation -20 -113 Indemnités de départs à la retraite -70 -242 -537 Sous total dotations aux provisions -170 -342 -1 047 Total dotations aux amortissements et provisions -782 -981 -2 227 5.8 Résultat financier 06/2019 12/2019 06/2020 Produits de placement de trésorerie 20 11 29 Intérêts sur emprunts -8 -9 -14 Intérêts sur crédits baux -10 -25 -50 Intérêts sur financement du BFR -1 -4 Provisions pour pertes de change -26 -24 -7 Reprises de provisions pour pertes de change Autres produits et charges 5 2 Total -24 -43 -44 5.9 Résultat Exceptionnel 06/2020 06/2019 12/2019 Rachats d'obligations convertibles 6 8 8 Pénalités de retard -21 Autres produits et charges exceptionnels 5 Total 11 8 -13 5.10 Charges d'impôts sur les sociétés 06/2020 06/2019 12/2019 Impôts constatés dans les comptes sociaux -28 -293 Impôts différés -18 -68 -131 Total -18 -96 -424 9 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- NOTE 6. BILAN 6.1 Immobilisations incorporelles 31/12/2019 Augmentations Diminutions 30/06/2020 Logiciels 919 2 921 Autres 0 Valeurs brutes 919 2 0 921 Amortissements 903 5 908 Valeurs nettes 16 -3 0 13 6.2 Immobilisations corporelles 31/12/2019 Augmentations Diminutions 30/06/2020 Terrains 16 16 Terrains en crédit-bail 243 243 Constructions 88 88 Constructions en crédit-bail 1 875 1 875 Matériels industriels 13 628 490 14 118 Matériels industriels en crédit-bail 544 544 Installations agencements et autres immobilisations 3 018 148 3 166 Immobilisations en cours 93 34 -93 34 Avances et acomptes 0 0 Valeurs brutes 19 505 672 -93 20 084 Amortissements 16 043 607 16 650 Valeurs nettes 3 462 65 -93 3 434 Information sur les crédits-baux Emprunts restant à la Clôture Nature du bien Valeur Prix cession Valeur nette - 1 an + 1 an - 5 ans + 5 ans Total Valeur de d'origine (lease back) Comptable Rachat Matériel Industriel 544 54 54 - 54 5 Bâtiment Industriel 2 118 6 523 618 272 - 272 0 6.3 Immobilisations financières 06/2020 12/2019 06/2019 Dépôts et cautionnements 87 87 87 Autres Total 87 87 87 10 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 6.4 Stocks et en-cours 06/2020 06/2020 06/2020 12/2019 06/2019 Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Brutes Provisions Nettes Nettes Nettes Matières premières 13 501 -2 110 11 391 8 716 9 699 En cours 4 333 4 333 4 408 6 265 Produits finis 451 -150 301 616 392 Total 18 285 -2 260 16 025 13 740 16 356 6.5 Clients et comptes rattachés 06/2020 06/2020 06/2020 12/2019 06/2019 Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Brutes Provisions Nettes Nettes Nettes Créances clients 11 042 -20 11 022 12 232 13 845 Créances cédées en Dailly Créances affacturées Total 11 042 -20 11 022 12 232 13 845 6.6 Autres créances et comptes de régularisation 06/2020 12/2019 06/2019 Créances sociales et fiscales (1) 1228 972 1292 Charges constatées d'avance 501 257 454 (2) Créance impôt société 66 618 930 (3) Impôts différés actifs 689 707 771 (4) Avances sur commande 136 Débiteurs divers 64 81 51 Ecarts de conversion actifs 59 16 24 Total 2607 2787 3522 Il s'agit essentiellement de créance de TVA (Provisions sur factures non parvenues et crédits de TVA sur biens et services). Achats de matières, consommables et redevances de crédits-baux réglées d'avance. Acomptes IS et créances sur exercices antérieurs. Les impôts différés présentés ci-après sont compensés par entités fiscales : 06/2020 12/2019 06/2019 Provisions pour départs à la retraite 694 697 664 Participation des salariés Autres décalages temporaires -5 10 107 Total 689 707 771 La loi de finance du 30 décembre 2017 a adopté une réduction progressive du taux d'IS qui s'élèvera à 25% en 2022. S'agissant d'engagements à long terme, ce taux a été retenu pour le calcul des impôts différés sur les provisions pour départs à la retraite. Les autres décalages temporaires qui se renverseront, pour l'essentiel, en 2020 sont fiscalisés au taux de 28% Hormis les impôts différés, toutes les créances ont une échéance inférieure à 1 an 11 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 6.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 06/2020 12/2019 06/2019 Disponibilités 16 918 15 874 11 093 Valeurs mobilières de placement 2 Trésorerie présentée à l'actif du bilan (1) 16 920 15 874 11 093 Comptes bancaires créditeurs -3 -4 -9 Créances affacturées ou cédées en Dailly Trésorerie passive (NOTE 6.11) -3 -4 -9 Trésorerie nette 16 917 15 870 11 084 Le cas échéant, les valeurs mobilières de placement sont uniquement constituées de placements mobilisables ou cessibles à très court terme et ne présentant pas de risque significatif de pertes de valeur. 6.8 Capital social En application de l'article L.225-209 du code de commerce, les assemblées générales mixte des 23 mai 2019 et 26 mai 2020 ont décidé la mise en œuvre de programmes de rachats d'actions et délégué leurs pouvoirs au conseil d'administration pour les annuler. Au 30 juin 2020, le capital social s'élevait à 2.707.250,00€ divisé en 38 675 actions de 70,00€ de nominal. 6.9 Provisions pour risques et charges 12/2019 Augmentations Diminutions Diminutions 06/2020 Montants Montants repris Utilisés non utilisés Provisions pour départs à la retraite (1) 2 787 71 -73 -10 2 775 Garanties et services après vente 441 25 466 Litiges sociaux 362 -19 343 Litiges commerciaux 0 0 Autres litiges 82 -6 76 Provisions pour pertes de change 7 26 33 Total 3679 122 -98 -10 3693 Dans le cadre des régimes à prestations définies, les engagements de retraite et assimilés sont évalués selon la méthode des unités de crédits projetés. Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir l'obligation finale qui est ensuite actualisée. Les calculs intègrent les hypothèses suivantes : Des âges de départ à la retraite par catégories de salariés

Un taux d'actualisation financière : IBOOX Corporate AA 10+

Des taux moyen de revalorisation des salaires

Une table de taux de rotation du personnel par catégories de salariés

Des charges sociales sur les indemnités brutes de départs Le groupe comptabilise la totalité des écarts actuariels en résultat. 12 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 6.10 Emprunt obligataire convertible Caractéristiques générales de l'emprunt après modification du contrat d'émission En nombre En approuvé par l'assemblée générale des obligataires du 30/07/2004 de titres Milliers € Emission initiale, prime de remboursement incluse du 4 juin 1998 687 500 28 116 Obligations convertibles rachetées au cours des exercices 2002 à 2019 - 387 618 - 15 827 Obligations converties au cours des exercices 2003 et 2004 - 292 619 - 11 722 Annulation de la prime de remboursement sur les OC restantes après le 1/10/04 - 300 Intérêts dus au titre des exercices 2004 à 2017 versables « in fine » 4 Emprunt obligataire convertible au 31/12/2019 7 263 271 Obligations convertibles rachetées au cours du 1er semestre 2020 - 476 - 17 Ajustement des charges d'intérêts payables « in fine » - <1 Emprunt obligataire convertible au 30/06/2020 6 787 254 Echéance, intérêts, amortissement Echéance 31 décembre 2024 Intérêt annuel 0.1% payable « in fine » à la date d'échéance Amortissement normal En totalité le 31 décembre 2024 par remboursement au prix d'émission soit 36.82€ Amortissement anticipé Possible : par rachats en bourse et offres publiques ;

lorsque moins de 10% des obligations restent en circulation ;

lorsque la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l'action durant une période de 10 bourses consécutives comprises parmi les 20 jours de bourse avant la date de mise en remboursement excède 120% du prix de remboursement anticipé. Conversion A tout moment à raison de 1 action pour 200 obligations 6.11 Emprunts et dettes financières 06/2020 12/2019 06/2019 Emprunts bancaires Échéance à moins d'un an (1) 5 692 691 607 Emprunts sur contrats de crédits bails Échéance à moins d'un an 331 687 798 Sous total part à moins de 1 an 6 023 1 378 1 405 Emprunts bancaires Échéance de deux - cinq ans 1 181 895 880 Emprunts bancaires Échéance à plus de cinq ans 0 0 Emprunts sur contrats de crédits bails Échéance de deux - cinq ans 0 7 336 Emprunts sur contrats de crédits bails Échéance à plus de cinq ans 0 0 0 Sous total part à plus de 1 an 1 181 902 1 216 Trésorerie passive 3 4 9 Emprunts et dettes finançières 7 207 2 284 2 630 En mai 2020, COFIDUR EMS a souscrit, dans le contexte de l'évènement Covid -19, un emprunt garanti par l'état de 5 000K€. A l'issue de la première année, le mécanisme prévoie que la société pourra décider, d'amortir le prêt sur 1, 2, 3, 4 ou 5 années. Dans cette attente, l'emprunt a été classé dans les dettes à moins d'un an. 6.12 Autres dettes et comptes de régularisation 06/2020 12/2019 06/2019 Avances sur commande 1 361 1 707 1 512 Dettes fiscales et sociales 3 667 3 856 4 051 Impôt société 264 443 Autres dettes 456 396 330 Produits constatés d'avance 16 3 54 Ecarts de conversion passifs 27 10 19 Total 5 527 6 236 6 409 Les dettes fournisseurs et autres ont des échéances inférieures à 1 an 13 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- NOTE 7. EFFECTIFS 06/2020 12/2019 06/2019 Cadres 67 73 68 Etam 107 108 110 Ouvriers 201 209 224 Total 375 390 402 NOTE 8. RESULTATS PAR ACTION En Euros Résultat de Résultat Base dilué Résultat groupe -1 240 788 -1 240 788 Obligations convertibles - Charges finançières constatées 126 Résultat groupe retraité (numérateur du calcul) (a) -1 240 788 -1 240 662 Nombre d'actions en circulation 38 675 38 675 Incidence des rachats et annulation d'actions Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 38 675 38 675 Emission potentielle d'actions par conversion d'obligations Nombre d'actions retraité (dénominateur du calcul) (b) 38 675 38 675 Résultat par actions (a)/(b) -32,08 -32,08 NOTE 9. REMUNERATIONS ET ENGAGEMENTS DONNES AUX ORGANES DE DIRECTION Les dirigeants ne sont pas rémunérés par COFIDUR SA et sa filiale pour leurs mandats sociaux. Les jetons de présence à verser aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice sont de 3 500 €. Au titre de contrats de travail antérieurs à leurs nominations, le montant brut des rémunérations pris en charge par la société COFIDUR SA pour les deux membres salariés du Conseil d'Administration est de 291 990 € pour l'exercice 2019. Le montant des engagements provisionnés pour leurs indemnités de départs en retraite s'élève à 158 K€ au 30 juin 2020. L'assemblée générale du 20 juin 2008 à approuvé les conditions de performance liées au versement d'une indemnité de départ à Monsieur Henri TRANDUC, Président Directeur Général de la société COFIDUR. Son montant sera égal à 0.6% de la variation positive entre le montant des capitaux propres tels qu'ils apparaitront dans les derniers comptes consolidés précédents son départ et ceux des comptes clos au 31 décembre 2001. L'indemnité ne pourra être supérieure à sa dernière rémunération brute annuelle. NOTE 10. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Les rémunérations et engagements données aux organes de direction sont décrits en note 9 14 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- A la connaissance du groupe, les autres transactions entre parties liées ne sont pas significatives ou conclues à des conditions normales de marché. NOTE 11. AUTRES ENGAGEMENTS, CAUTIONS ET GARANTIES DONNEES Engagements donnés en garantie de financements portant sur des biens immobilisés 06/2020 12/2019 Risques à Risques à La clôture La clôture (1) (1) Garanties données par COFIDUR SA à sa filiale au profit d'organismes financiers 142 487 Garanties données par COFIDUR EMS sur des matériels 441 484 Garanties données par COFIDUR EMS sur des fonds de commerce - - Total 583 971 (1)Montants des redevances, loyers et annuités restant à rembourser. Engagements d'achats et de ventes de devises La société COFIDUR EMS dispose des lignes de change à terme nécessaires pour couvrir ses engagements en devises. Le tableau suivant récapitule les achats à terme de $ par échéance au 30 juin 2020 : Date d'achat Terme Montants 05/12/2019 15/07/2020 400 000 05/12/2019 31/07/2020 300 000 06/03/2020 15/09/2020 400 000 09/06/2020 30/09/2020 300 000 09/06/2020 15/10/2020 400 000 09/06/2020 30/10/2020 300 000 09/06/2020 13/11/2020 400 000 09/06/2020 30/11/2020 300 000 TOTAL (en $) 2 800 000 NOTE 12. FACTEURS DE RISQUE 12.1 Risque de marchés Le groupe n'est exposé à aucun risque significatif lié aux marchés financiers.

Les valeurs mobilières de placement sont uniquement constituées de placements garantis

L'endettement bancaire concerne exclusivement les filiales et ne présente pas, à ce jour de risque particulier.

Les emprunts à taux variables sont négligeables et n'exposent pas le groupe en cas de fortes variations. 12.2 Risque de change Le groupe dispose des lignes de couverture à terme nécessaires pour couvrir ses transactions en devises. Les engagements pris au 30 juin 2020 sont décrits en note 11. 15 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- 12.3 Risque métier Les activités du groupe comportent les risques majeurs suivants : La délocalisation croissante des productions électroniques

La concentration du chiffre d'affaires entre un nombre limité de donneurs d'ordre

L'insuffisance d'une partie des couvertures de crédit en cas de défaillance des clients Ils sont susceptibles de remettre en question la rentabilité des activités du groupe à court et moyen terme puisque le carnet de commande offre une visibilité limitée (de 3 à 12 mois selon les affaires). 12.4 Evènement Covid 19 Comme indiqué en note 1, la crise sanitaire a fortement impacté les activités du premier semestre. Le second semestre devrait enregistrer une reprise sensible qui reste difficile à quantifier avec précision. NOTE 13. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE NEANT 16 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2020 NOTE 1. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DU GROUPE Chiffres clefs 06/2020 06/2019 12/2019 Chiffre d'affaires 24 180 34 906 68 183 Résultat d'exploitation - 1 210 342 1 703 Résultat courant - 1234 299 1 659 Résultat net - 1 241 211 1 222 Contributions au chiffre d'affaires et résultats consolidés des sociétés intégrées Chiffres d'affaires Résultat d'exploitation Résultat courant avant impôts Résultat net 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 06/2020 06/2019 12/2019 COFIDUR EMS 24 180 34 906 68 183 -1 450 290 1 466 -1 474 237 1 412 -1 487 150 981 COFIDUR SA (Holding) 870 870 1 740 239 52 237 239 62 247 247 61 241 Elimination -870 -870 -1 740 Groupe 24 180 34 906 68 183 -1 211 342 1 703 -1 235 299 1 659 -1 240 211 1 222 COFIDUR EMS La crise sanitaire liée à la COVID-19 a fortement impacté les activités du semestre et le chiffre d'affaires est en recul de 31% à 24 180 K€ contre 34 906 K€ au 30 juin 2019. Dès le mois de février, la société COFIDUR EMS a pris des mesures en vue d'assurer la sécurité de ses équipes et de s'adapter à la demande de ses clients. En ce qui concerne la structure financière : Un emprunt garanti par l'état de 5 millions d'euros a été souscrit,

Les échéances d'emprunts ont été décalées de 6 mois. La société COFIDUR EMS a eu recours au chômage partiel et a dû mettre fin à des contrats intérimaires. La trésorerie disponible a ainsi permis d'honorer les échéances fiscales et sociales et les délais de paiement de nos fournisseurs n'ont pas été affectés. Le résultat net est une perte de 1 487 K€ contre un gain de 150 K€ au 30 juin 2019. 17 ---------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 -------------------------------------- HOLDING Le chiffre d'affaires de la société COFIDUR SA est constitué, avant éliminations, des prestations rendues à COFIDUR EMS pour 870 K€. Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 239 K€ contre 52 K€ en juin 2019. Le résultat net est un bénéfice de 247 K€. NOTE 2. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE Pour le second semestre de l'exercice les prévisions de commandes de COFIDUR EMS laissent envisager une reprise sensible des activités. Néanmoins, les aléas inhérents aux métiers de la sous-traitance et à l'évolution de la crise sanitaire ne permettent pas d'estimer son niveau avec précision. NOTE 3. CAPITAUX PROPRES ET STRUCTURE FINANCIÈRE 06/2020 12/2019 Capitaux propres 25 505 27 056 Emprunt Obligataire Convertible 254 271 Emprunts et dettes financières 7 204 2 280 Concours bancaires 3 4 Les capitaux propres s'élèvent à 25 505 K€ contre 27 056 K€ au 31/12/2019. L'emprunt obligataire convertible est présenté au bilan pour sa valeur de remboursement au 31 décembre 2 024, soit 254 K€. Le détail des dettes financières par échéance est le suivant : Les dettes à moins d'un an s'élèvent à 6 023 K€ (1 378 K€ en décembre 2019) et comprennent : Un emprunt garanti par l'état souscrit au cours du semestre pour 5 000 K€

Des emprunts bancaires pour 692 K€ et des contrats de location-financement pour 331 K€. Les dettes financières à plus d'un an sont de 1 181 K€ (902 K€ en décembre 2019) et sont uniquement constituées d'emprunts bancaires. NOTE 4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE Les principaux risques et incertitudes sont décrits dans l'annexe aux comptes consolidés en note 12 (page 15-16). NOTE 5. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Les transactions entre parties liées n'ont pas connu d'évolutions significatives au cours du 1er semestre 2019 et figurent en page 14 du rapport financier semestriel. 18 La Sté Cofidur SA a publié ce contenu, le 07 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

