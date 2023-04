Avis de Réunion avis de convocation à l'AG du 23 mai 2023

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2023

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société COFIDUR (la « Société ») sont inform és qu'une Assemblée

Générale Ordinaire se tiendra le mardi 23 mai 2023 à 10 heures 30 dans les locaux du cabinet FIDAL, 21, rue

Ferdinand Buisson – Bâtiment L – Parc Tertiaire Cérès – 53810 Changé, en présentiel, à l'effet de délibérer sur

l'ordre du jour de suivant :

Ordre du jour

À caractère ordinaire :

1) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

2) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

3) Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,

4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et

ratification d'une convention nouvelle,

5) Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres

actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation,

finalités, modalités, plafond,

6) Pouvoirs pour les formalités.

