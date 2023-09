Cofidur SA est spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - équipement, assemblage et intégration de cartes électroniques ; - conception et fabrication de circuits imprimés. La répartition géographique du CA est la suivante : France (78,7%), Union Européenne (10,2%) et autres (11,1%).