Cofinimmo : Compte-rendu des assemblées générales des actionnaires du 10.05.2023

Monsieur Hilgers a débuté sa carrière notamment comme conseiller du Premier Ministre en 1989, puis comme chef de cabinet adjoint du Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires économiques et de la Justice en 1992. Ensuite, il a été chef de cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances en 1998. Il a acquis une vaste expérience dans la supervision et la règlementation bancaire et des assurances, en matière de gestion financière et de gestion des risques, par l'exercice de fonctions dirigeantes à la Banque Nationale de Belgique de 1999 à mars 2023. Il a également acquis une vaste expérience dans d'autres secteurs hautement réglementés comme les aéroports (administrateur à Brussels Airport pendant 6 ans) et les médias (administrateur et Président du Comité d'audit de la RTBF pendant 15 ans).

Il est Président du Conseil d'administration de l'Université Catholique de Louvain et de l'assemblée générale de l'Hôpital Saint-Luc depuis 2007. Il est également membre du Conseil d'administration et Président du Comité d'audit de la Fondation Roi Baudouin.

L'assemblée générale a nommé Monsieur Jean Hilgers, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur indépendant conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027. Monsieur Hilgers sera aussi membre du Comité d'audit.

L'assemblée générale a renouvelé, avec effet immédiat, le mandat de Monsieur Benoit Graulich, en qualité d'administrateur indépendant conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027. Il continuera ses fonctions de président du Comité d'audit.

À propos de Cofinimmo :

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 6,3 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,5 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 160 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

