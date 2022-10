Cofinimmo : Offices désinvestit un immeuble de bureaux décentralisé et optimise un projet de redéveloppement futur dans le CBD de Bruxelles

Le bâtiment est situé rue de la Loi 89 à Bruxelles, un des axes principaux de la capitale, au cœur du quartier européen, dans le Central Business District (CBD). Il se situe à côté d'un autre immeuble du portefeuille de Cofinimmo Offices, à savoir le Loi 85. En termes de mobilité, ces immeubles offrent une situation idéale, au- dessus d'une sortie de métro et d'un parking public et à 300 m de la gare ferroviaire Schuman, et sont desservis par la piste cyclable « Loi ».

Le Loi 89, qui offre actuellement près de 3.200 m² de bureaux, devrait être entièrement redéveloppé après obtention des permis. À ce titre, un redéveloppement conjoint avec le bâtiment adjacent Loi 85 est envisagé, ce qui créerait un ensemble de premier plan, répondant aux normes environnementales les plus élevées et conforme à la stratégie du groupe Cofinimmo en matière de durabilité : certificat BREEAM Outstanding, absence d'énergies fossiles, performance énergétique optimalisée, certification CO2 neutre, récupération des eaux de pluie, création d'un espace vert, gestion intelligente des déchets, etc. Par ailleurs, le futur redéveloppement devrait répondre au label WELL Platinum et offrir un niveau de service très élevé en termes de mobilité douce et de confort.

