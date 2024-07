Cofinimmo dans la liste des 500 World's Most Sustainable Companies 2024 du Time et parmi les deux seuls acteurs immobiliers belges présents dans ce classement

ESG : Cofinimmo reconnue comme l'une des sociétés les plus durables, au niveau européen et mondial

Bruxelles, 26.07.2024, 07:30 CET

1. Rapport de gestion intermédiaire

1.1. Résumé de l'activité

Depuis 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour objectif permanent de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité ('Caring, Living and Working - Together in Real Estate'). Forte de son expertise, Cofinimmo consolide son leadership en immobilier de santé en Europe.

La pandémie que le monde a subi ces dernières années a mis en évidence l'importance que revêt le secteur de la santé pour chacun d'entre nous. Par ses investissements, Cofinimmo participe activement à la gestion, à la maintenance, à l'extension et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé dans neuf pays.

Au cours du 1er semestre, Cofinimmo a ainsi réalisé des investissements (pour 77 millions EUR), principalement dans différents sous-secteurs de l'immobilier de santé en Europe. Ceci a notamment permis de réceptionner quatre projets de développement en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Finlande représentant un montant cumulé de 60 millions EUR réparti sur les trois dernières années. Grâce à ces opérations, les actifs de santé (4,6 milliards EUR) représentent 75% du portefeuille consolidé du groupe au 30.06.2024, qui atteint 6,2 milliards EUR. Cofinimmo est donc désormais classifié dans le secteur healthcare par l'EPRA, comme c'était déjà le cas depuis début 2023 par Bloomberg. Au sujet des opérateurs, le taux d'occupation sous-jacent du portefeuille d'immobilier de santé pour 2023 calculé sur base des données récemment collectées s'inscrit en augmentation par rapport aux années précédentes et est généralement supérieur aux estimations de marché. Par ailleurs, Cofinimmo a procédé début juillet à la réception provisoire d'un nouveau flagship, l'immeuble de bureaux M10 dans la zone de Bruxelles CBD, un modèle de développement immobilier durable avec un label énergétique A+, dont les locations récentes ont permis d'établir un nouveau record pour le prime rent dans le secteur des bureaux à Bruxelles.

Cofinimmo évalue en permanence son portefeuille d'actifs en fonction des points clés de sa stratégie et des opportunités de marché qui se présentent. Dans ce cadre, le groupe a réalisé au cours du premier semestre des désinvestissements pour 31 millions EUR, participant à hauteur de 0,3% à la réduction du taux d'endettement. Ils se marquent dans les trois secteurs d'activité.

Par conséquent, Cofinimmo a réalisé des investissements nets de 46 millions EUR sur le 1er semestre.

Cofinimmo adopte depuis plus de 15 ans déjà une politique ESG volontariste. Il s'agit d'une véritable priorité pour le groupe, qui s'est à nouveau distingué en 2024. Plusieurs labels ESG précédemment attribués ont été renouvelés et améliorés (Equileap, Carbon Disclosure Project). À ce titre, Cofinimmo a été désignée n°1 en Belgique en termes d'égalité des genres par Equileap. De plus, Cofinimmo a obtenu plusieurs nouveaux certificats BREEAM en immobilier de santé en Espagne et en Allemagne. En avril et en juin, les efforts de Cofinimmo en matière ESG ont encore été salués par la presse financière internationale, le groupe étant le seul acteur immobilier parmi les 10 groupes belges présents dans la liste des 600 Europe's Climate Leaders 2024 du Financial Times, et figurant (avec un seul autre acteur immobilier belge) dans la liste des 500 World's Most Sustainable Companies 2024 du Time.

En matière de financement, Cofinimmo a renforcé ses ressources financières et la structure de son bilan au cours des exercices précédents (augmentations de capital cumulées de 565 millions EUR en 2021, 114 millions EUR en 2022 et 247 millions en 2023) et encore au cours de l'exercice (augmentation de capital, non budgétée via dividende optionnel au 2e trimestre totalisant près de 75 millions EUR). Les opérations de financement intervenues durant cette période ont permis au groupe d'améliorer l'échéancier des dettes financières, d'augmenter les financements bancaires et de maintenir un coût moyen de la dette* à des niveaux particulièrement faibles. À ce titre, l'unique financement restant à rembourser en 2024 est le Green

Social Bond 2016-2024 de 55 millions EUR échéant en décembre prochain. Ce financement ayant été souscrit à des conditions avantageuses, il sera conservé jusqu'à son échéance. Au 30.06.2024, Cofinimmo

