Cofinimmo : acquiert une maison de repos et de soins à redévelopper en France

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) a fait l'acquisition d'une maison de repos et de soins (EHPAD) à redévelopper à Fontainebleau, au sud-est de Paris. Le site, dédié aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer, est déjà pré-loué. Le montant de l'investissement pour le bâtiment et les travaux s'élève à environ 17 millions EUR.

Villa Baucis est un pionnier dans la prise en charge des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et exploite déjà un établissement à Fontainebleau. À l'issue des travaux, celui-ci sera transféré sur le nouveau site de Cofinimmo qui offrira tous les avantages d'un EHPAD classique enrichi d'une architecture et d'un mode de fonctionnement entièrement pensés pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, à savoir : un personnel spécialement formé, une approche non médicamenteuse, la circulation libre des patients. L'approche thérapeutique est associée à un programme d'activités varié visant à stimuler la mémoire, les sens et créer du lien social. Les familles sont également associées à la vie de l'établissement notamment grâce à un groupe de parole.

Le bail conclu est de type double net1 et a une durée fixe de près de 12 ans. Le loyer sera indexé annuellement et le rendement locatif brut est conforme aux conditions de marché actuelles.

Cofinimmo a fait l'acquisition de ce site via sa succursale française auprès du promoteur Promoval. Le montant de l'investissement pour le bâtiment existant (terrain compris) et les travaux s'élève à environ 17 millions EUR. Les travaux devraient débuter courant septembre 2021 et s'achever en septembre 2023. Les montants correspondants aux travaux de construction seront payés en fonction de l'état d'avancement du chantier.

À propos de Cofinimmo:

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, Irlande, Italie et au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 5,5 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. « Caring, Living and Working - Together in Real Estate » est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 3,5 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 145 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 31.08.2021, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 4,2 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

