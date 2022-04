Bruxelles, embargo jusqu'au 28.04.2022, 17:40 CET

Cofinimmo acquiert une maison de repos et de soins en construction aux Pays-Bas

Le groupe Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) a fait l'acquisition d'un terrain dans la province néerlandaise du Brabant-Septentrional sur lequel une maison de repos et de soins est actuellement en cours de construction. Le budget d'investissement (terrain et travaux compris) s'élève à environ 26 millions EUR. Le site est déjà pré-loué à Stichting tanteLouise, une institution de soins de santé de premier plan aux Pays-Bas, spécialisée dans les soins aux personnes âgées.

Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo : « L'acquisition de cette nouvelle maison de repos et de soins en construction nous permet de confirmer une nouvelle fois notre volonté de participer activement à l'extension et au renouvellement du portefeuille dédié à la santé en Europe en général, et aux Pays-Bas en particulier. Nous sommes également heureux de pouvoir renforcer notre partenariat avec Stichting tanteLouise. »

Bruxelles, embargo jusqu'au 28.04.2022, 17:40 CET

1. Le site

La nouvelle maison de repos et de soins est en cours de construction dans le centre de Hoogerheide dans la commune de Woensdrecht qui compte 22.000 habitants. Elle sera située à proximité de commerces, d'espaces verts et de zones résidentielles et sera facilement accessible que ce soit en transports publics (arrêt de bus à 100 m), en vélo ou en voiture. Elle disposera également d'un espace de stationnement suffisant (un parking souterrain de 97 places pour voitures et un abri pour 35 vélos, équipé de stations de recharge pour vélos électriques).

Avec une superficie d'environ 7.400 m² et 138 lits, la nouvelle maison de repos et de soins permettra de compenser en partie le manque de capacité d'accueil dans la région. Cette maison de repos et de soins comprendra également des infrastructures d'accueil de jour. Des matériaux modernes et durables, présentant un long cycle de vie, et les techniques les plus récentes (énergie géothermique, réserve d'eau importante, panneaux solaires) seront utilisés. Un label énergétique de niveau A est donc envisagé pour ce site.

2. La transaction

Cofinimmo a fait l'acquisition de cette maison de repos et de soins via une filiale. Le budget d'investissement s'élève à environ 26 millions EUR

Cofinimmo fait exécuter les travaux dans le cadre d'un projet turnkey. Ceux-ci ont commencé début janvier 2022 et la livraison du site est actuellement prévue pour le premier trimestre 2024.

Les montants ayant trait aux travaux de construction seront payés en fonction de l'état d'avancement du chantier. Les montants à payer en 2022 pour cet investissement ne sont pas inclus dans l'estimation des investissements prévue pour 2022, telle que publiée en section 11.1 du communiqué de presse du 24.02.2022.

Cofinimmo a conclu un bail de type double net1 avec Stichting tanteLouise pour une durée de 20 ans, qui débutera avec la livraison provisoire du site. Le loyer sera indexé en fonction de l'indice néerlandais des prix à la consommation et le rendement locatif brut s'élèvera à environ 5%.

3. L'opérateur

Stichting tanteLouise, qui compte 17 établissements de soins dans la région du Brabant Septentrional, est un acteur régional majeur. Cette organisation est l'une des plus innovantes aux Pays-Bas, spécialisée dans les soins destinés aux seniors. La fondation compte plus de 2.500 collaborateurs et bénévoles qui dispensent des soins sur site à plus de 1.150 clients, d'une garde de jour à plus de 400 résidents et de soins spécialisés à domicile.

1

Le propriétaire assume principalement les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment.

Bruxelles, embargo jusqu'au 28.04.2022, 17:40 CET

Pour tout renseignement :Philippe Etienne

Head of External Communication Tél. : +32 2 373 60 32 petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele

Head of Investor Relations Tél. : +32 2 777 14 08 lnachtergaele@cofinimmo.be

Sébastien Berden

Chief Operating Officer Healthcare

Tél. : +32 2 373 00 00

À propos de Cofinimmo :

Yeliz Bicici

Chief Operating Officer

Offices & Real Estate Development Tél. : +32 2 373 00 00

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 5,7 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission.

Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 3,8 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité,

Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 150 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 31.03.2022, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 4,2 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur :