Cofinimmo : continue son expansion en Espagne avec la construction de trois nouvelles maisons de repos et de soins

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Cofinimmo participe activement à l'expansion et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé en Europe. Ce nouveau portefeuille nous permet d'augmenter l'offre en établissements de soins de santé de qualité supérieure en Espagne. Nous sommes également heureux de débuter un partenariat avec un groupe aussi expérimenté qu'Amavir, un opérateur de maisons de repos et de soins de référence en Espagne, et nous attendons avec impatience nos prochains projets communs. »

Le groupe exploite 42 maisons de repos et de soins en Espagne, réparties dans sept communautés autonomes, qui offrent ensemble une capacité totale d'accueil d'environ 8.000 places (résidentielles et accueil de jour), et disposent d'une équipe d'environ 4.500 professionnels.

Le groupe Amavir a été créé en 2017, lors de la fusion des groupes Amma et Adavir, deux groupes disposant chacun de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des maisons de repos et de soins. Depuis, Amavir est devenu un acteur de référence en Espagne dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Amavir fait partie du groupe Maison de Famille, créé en 2003, qui compte 163 maisons de repos et de soins en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne, offrant environ 18.000 lits.

Cofinimmo a signé, via des filiales, des conventions en vue d'acquérir trois maisons de repos et de soins, en construction ou à construire, en Espagne. Le budget d'investissement pour les projets mentionnés ci-dessus s'élève à environ 34 millions EUR. Pour les sites de Sarriguren et Vicálvaro, les montants ayant trait aux travaux de construction seront payés en fonction de l'avancement du projet. Pour le site de Vallecas, le prix d'acquisition sera payé à la fin des travaux.

Tous les sites seront situés dans des zones mixtes, à proximité de quartiers résidentiels. Ils seront bien desservis par les transports en commun et seront dès lors facilement accessibles. Des matériaux présentant un long cycle de vie et faciles d'entretien seront intégrés aux trois immeubles, et des installations modernes leur permettront d'obtenir au minimum un label énergétique de niveau B.

Bruxelles, embargo jusqu'au 20.09.2021, 7:30 CET

