19.06.2023

Cofinimmo désinvestit l'immeuble de bureaux Brand Whitlock 87-93

Cofinimmo Offices SA, filiale à 100% de Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB), a signé une convention sous seing privé relative au désinvestissement d'un immeuble de bureaux sis boulevard Brand Whitlock 87-93 à Woluwe-Saint-Lambert, dans la zone décentralisée de Bruxelles. Le prix de vente s'élève à environ 12 millions EUR. Ce montant est en ligne avec la dernière juste valeur (au 31.03.2023) déterminée par l'expert évaluateur indépendant de Cofinimmo Offices. L'acte notarié devrait être signé au 3e trimestre 2023.

L'immeuble date de 1991 et offre environ 6.200 m² d'espaces de bureaux. Il est loué à 96% à plusieurs locataires.

Le cumul des désinvestissements déjà réalisés depuis le 01.01.2023 et de ceux dont le closing est prévu d'ici

la fin de l'exercice s'élève désormais à environ 185 millions EUR.

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : «Avec cette opération, nous poursuivons notre stratégie ESG et de rééquilibrage global de notre portefeuille tout en démontrant notre capacité à réaliser des arbitrages d'actifs.»

