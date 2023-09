Cofinimmo devient actionnaire majoritaire d'une SCI créée par la Croix-Rouge française

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo :« Cette transaction nous permet de renforcer le partenariat conclu avec la Croix-Rouge française en 2018 dans le cadre de l'acquisition d'un hôpital de soins de suite et de réadaptation (SSR) en construction à Chalon-sur-Saône. Ce partenariat avait déjà été étendu en décembre 2020 avec notre entrée au capital de la société civile immobilière Foncière CRF, créée par la Croix-Rouge française, et dans laquelle nous augmentons encore notre participation aujourd'hui. »

Dans la continuité de son entrée au capital, en décembre 20201, de la société civile immobilière Foncière CRF créée par la Croix-Rouge française (ci-après 'la SCI'), le groupe Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) annonce avoir augmenté sa participation dans le capital de la SCI. Pour Cofinimmo, cette opération, qui s'inscrit dans la lignée des accords passés fin 2020, porte sur un investissement d'environ 13 millions EUR, représenté par une participation d'un peu plus de 11% dans le capital de la SCI qui vient s'ajouter aux 39% déjà acquis en décembre 2020. La participation du groupe Cofinimmo s'élève à présent à 50% plus une part du capital de la SCI, ce qui en fait l'actionnaire majoritaire. Cette augmentation de participation entraîne la consolidation de la SCI Foncière CRF dans les comptes de Cofinimmo.

La Croix-Rouge française appartient au plus grand mouvement humanitaire mondial, qui regroupe 97 millions de femmes et d'hommes unis autour d'un même idéal de fraternité et de solidarité dans 191 pays. Association de loi 1901, reconnue d'utilité publique en 1945, la Croix-Rouge française fonde son action dans le domaine de l'urgence, des opérations de secours et de l'action sociale, sur l'engagement de ses 65.500 bénévoles répartis au sein de 1.164 délégations et unités locales qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. L'association est également un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire des services à but non lucratif. Présent dans les secteurs du sanitaire, du médico-social, du social et de la formation, elle gère près de 600 établissements avec 16.700 salariés.

La participation du groupe Cofinimmo s'élevant à présent à 50% plus une part du capital de la SCI, cette dernière entrera dans le périmètre de consolidation de Cofinimmo (alors qu'elle était jusqu'ici mise en équivalence). Le changement de méthode de consolidation n'a pas d'effet sur le résultat net - part du groupe, mais bien sur la présentation du compte de résultats (notamment par la reconnaissance d'environ 10 MEUR de revenus locatifs sur base annuelle). Le bilan de SCI Foncière CRF qui sera consolidé comprend quant à lui principalement environ 180 MEUR d'immeubles de placement et environ 70 MEUR de dettes financières.

Le montant de cet investissement figurait dans l'estimation des investissements prévue pour 2023, telle que publiée en section 11.1 du communiqué de presse du 17.02.2023 et confirmée en section 11.1 du communiqué de presse du 28.07.2023.

La SCI Foncière CRF possède six sites de grande qualité répartis sur tout le territoire français : six cliniques de soins de suite et de réadaptation ('SSR') dont deux ont également des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique ('MCO'). Hormis quelques annexes dont la construction est antérieure à 1998, les six sites comptent une trentaine de bâtiments (hors annexes), qui ont tous été construits ou rénovés entre 1998 et 2019 (et pour la majorité à partir de 2010). Tous les sites sont loués à la Croix-Rouge française.

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 6,3 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,5 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 160 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

