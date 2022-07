Cofinimmo : étend son portefeuille d'immobilier de santé en Italie

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo: "Avec ces deux nouvelles maisons de repos et de soins dans le Piémont, nous continuons à participer activement à l'expansion et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé en Europe en général, et en Italie en particulier. Les deux actifs améliorent l'offre de soins dans la région en fournissant des soins de haute qualité. Cet investissement nous permet également de renforcer notre collaboration avec le groupe Colisée, un des principaux acteurs en Europe dans le domaine de l'accompagnement et la prise en charge des personnes âgées, via sa plateforme de développement en Italie du Nord, iSenior."

Le groupe Cofinimmo a investi, via la société Vestastone 1 Co SA et le fonds d'investissement italien Acheso Lagune, dans deux maisons de repos et de soins dans le Piémont, dans le Nord-ouest de l'Italie. L'investissement s'élève à environ 22 millions EUR. Les deux actifs sont déjà opérationnels et gérés par le groupe Colisée.

Le groupe Colisée est un acteur privé majeur en Europe dans le domaine de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes âgées. Le groupe a été fondé en 1976. Depuis, il n'a cessé d'étendre son offre d'hébergement et de renforcer son empreinte géographique. Aujourd'hui, le groupe est présent en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Chine. En Europe, il compte 19.000 employés et 358 établissement de différent type (maisons de repos et de soins, résidences-services, cliniques de réhabilitation) et offre plus de 30.600 lits. En outre, le groupe fournit également des soins à domicile. En 2015, le groupe Colisée a acquis une plateforme de développement en Italie du Nord, iSenior.

Le groupe Cofinimmo a investi, via la société Vestastone 1 Co SA, dans laquelle Cofinimmo SA détient une participation d'environ 91%, et le fonds d'investissement italien Acheso Lagune (dans lequel Vestastone 1 Co SA détient actuellement une participation de 100%) qui est géré par le gestionnaire de fonds italien Blue SGR S.p.A., dans deux maisons de repos et de soins dans le Nord-ouest de l'Italie. L'investissement s'élève à environ 22 millions EUR. Pour les deux actifs, Cofinimmo a signé des baux de type double net1 avec le groupe Colisée pour une durée fixe de 12 ans.

La première maison de repos et de soins Gianni Rodari est située à Novara, la deuxième plus grande ville (plus de 100.000 habitants) de la région du Piémont, à 50 km à l'ouest de Milan. Elle a une superficie totale d'environ 6.600 m² et offre 120 lits. Elle a été développée en respectant au maximum la sécurité, l'environnement et l'efficacité énergétique (performance énergétique de niveau supérieur A4). Le nouveau site est opérationnel depuis avril 2022.

Les nouvelles maisons de repos et de soins sont situées dans le Piémont, une des régions les plus riches d'Italie avec environ 4,4 millions d'habitants. Elles ont été construites en 2021 et sont depuis peu opérationnelles. Les deux actifs améliorent l'offre de soins dans la région en fournissant des soins de haute qualité.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Bruxelles, embargo jusqu'au 27.07.2022, 17:40 CET Pour tout renseignement : Philippe Etienne Lynn Nachtergaele Sébastien Berden Head of External Communication Head of Investor Relations Chief Operating Officer Tel.: +32 2 373 60 32 Tel.: +32 2 777 14 08 Healthcare petienne@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be Tel.: +32 2 373 00 00

À propos de Cofinimmo :

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 5,9 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,0 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 150 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 30.06.2022, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur :

3