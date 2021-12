Cofinimmo : fait construire une nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation en France

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Avec la construction de ce nouveau bâtiment, nous réaffirmons une nouvelle fois notre volonté de participer activement à l'expansion et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé en Europe en général, et en France en particulier. Nous renforçons également notre collaboration avec le groupe ORPEA avec lequel nous travaillons depuis 2008, tant en Belgique que dans d'autres pays européens. »

Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) a fait l'acquisition d'une clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) actuellement en construction en France. Le budget d'investissement (terrain et travaux compris) s'élève

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 23.12.2021, 17:40 CET

1. Le site

La nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation sera située à Revin, dans la vallée mosane du département des Ardennes, en région Grand Est (France). Ce département compte près de 265.000 habitants.

Après travaux, le bâtiment aura une superficie d'environ 5.600 m², répartis sur un rez-de-chaussée et trois étages hors sol, et comptera 81 lits et 10 places en accueil de jour.

Dans un soucis permanent d'améliorer les performances RSE de son patrimoine immobilier, Cofinimmo prévoit d'installer des panneaux photovoltaïques afin de réduire l'intensité énergétique du bâtiment. La consommation énergétique du site sera également contrôlée par l'installation prochaine de compteurs d'énergie relevables à distance.

2. La transaction

Cofinimmo a fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de la nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation en construction mentionnée ci-dessus via sa succursale française. Le budget d'investissement (terrain et travaux compris) s'élève à environ 17 millions EUR.

La construction de l'immeuble a débuté en février 2020 et sa livraison est actuellement prévue au plus tard pour le quatrième trimestre 2022.

Les montants ayant trait aux travaux de construction seront payés en fonction de l'état d'avancement du chantier. Les montants à payer en 2021 pour ce projet figurent dans l'estimation d'investissements prévue pour 2021, telle que publiée en section 11.1 du communiqué de presse du 27.10.2021.

Le bail signé avec le groupe ORPEA est de type double net1 et porte sur une durée de près de 12 ans. Le loyer sera indexé annuellement et le rendement locatif brut sera conforme aux conditions de marché actuelles.

3. L'opérateur-locataire

Fondé en 1989, le groupe ORPEA est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la prise en charge globale et de longue durée (maisons de santé et de soins, hôpitaux de moyen séjour et psychiatriques, et soins à domicile). Actif dans 23 pays, le groupe gère 1.156 établissements, ayant ensemble une capacité de plus de 116.000 lits, et emploie plus de 80.000 personnes.

En France, le groupe ORPEA exploite plus de 300 établissements, allant des maisons de retraite médicalisées (EHPAD) aux résidences services seniors en passant par des cliniques de soins de suite et de réadaptation ainsi que des cliniques psychiatriques, ces deux derniers types d'établissement étant exploités sous l'enseigne CLINEA. Répartis sur tout le territoire français, les établissements du groupe offrent ensemble plus de 32.650 lits.

1 Le propriétaire assume principalement les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment.

2