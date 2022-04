Bruxelles, embargo jusqu'au 11.04.2022, 17:40 CET

Cofinimmo fait construire une nouvelle maison de repos et de soins à Raisio (Finlande)

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) a fait l'acquisition de la société qui développe actuellement une maison de repos et de soins de 98 chambres à Raisio. Le budget d'investissement (terrain et travaux compris) s'élève à environ 15 millions EUR. Le bien est déjà pré-loué.

Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo : « Grâce à ce nouveau projet de développement à Raisio, Cofinimmo continue d'étendre sa présence en Finlande et renforce son partenariat avec IkiFit Oy, qui a été initié il y a désormais un an avec la construction de deux maisons de soins et de repos, l'une à Turku et l'autre à Ylöjärvi. »

Le site

Le bien est actuellement en construction à Raisio, une ville de près de 25.000 habitants au nord de Turku. Avec une population de près de 200.000 habitants, Turku est la sixième ville la plus importante de Finlande.

La maison de repos et de soins comptera 56 chambres réservées aux patients âgés nécessitant des soins importants, ainsi que 42 appartements destinés aux résidents nécessitant des soins légers à modérés. Elle sera composée de deux ailes distinctes de cinq étages. L'ensemble aura une superficie totale d'environ 5.000 m² et offrira 98 chambres.

Le site sera situé dans une zone résidentielle adjacente à l'école de quartier et à un centre sportif, il bénéficiera également de la proximité d'un arrêt de bus. Le bâtiment sera situé à environ 1 km du centre de Raisio et 8 km du centre-ville de Turku.

La combinaison de fenêtres triple vitrage en bois et aluminium équipées de stores, d'isolation thermique des murs extérieurs et de chauffage urbain permettront de réduire l'intensité énergétique du bâtiment, pour lequel une performance énergétique au minimum de niveau B est visée.

La transaction

Le groupe Cofinimmo a fait l'acquisition de la société qui développe le bien mentionné ci-dessus via une filiale. Le budget d'investissement (terrain et travaux compris) s'élève à environ 15 millions EUR.

Les travaux de construction devraient débuter au deuxième trimestre 2022 dans le cadre d'un projet turnkey. La livraison de la maison de repos et de soins est actuellement prévue pour le troisième trimestre 2023.

Les montants ayant trait aux travaux de construction seront payés en fonction de l'état d'avancement du chantier. Les montants à payer en 2022 pour cet investissement sont inclus dans l'estimation des investissements prévue pour 2022, telle que publiée en section 11.1 du communiqué de presse du 24.02.2022.

Le bail de type double net 1 conclu avec IkiFit Oy aura une durée fixe de 15 ans. Le loyer sera indexé annuellement en fonction de l'indice finlandais des prix à la consommation et le rendement locatif brut sera conforme aux conditions de marché actuelles.

Cette transaction a été conclue en coopération avec Mirabel Partners, avec qui Cofinimmo a choisi de s'associer pour l'identification et la gestion de ses investissements dans les pays nordiques. Mirabel Partners est une société de gestion d'investissements basée à Helsinki et à Stockholm qui a acquis au cours de la dernière décennie une solide expérience dans l'acquisition, le développement et la gestion de plus de 100 sites d'immobilier de santé dans les pays nordiques.

L'opérateur-locataire

L'opérateur, Ikifit Oy, exploite actuellement 9 maisons de repos et de soins en Finlande. Fondée en 2013, la société s'est lancée dans l'exploitation de ses propres maisons de repos et de soins en 2018 et compte environ 350 employés.

Le propriétaire assume principalement les coûts d'entretien de la toiture et de la structure du bâtiment.

