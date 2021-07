Cofinimmo : fait son entrée dans l'immobilier de santé britannique

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) déclare avoir fait l'acquisition de trois maisons de repos et de soins récentes au Royaume-Uni pour environ 57 millions GBP. Les maisons de repos et de soins sont situées dans les régions est et sud-est de l'Angleterre et comptent environ 200 lits au total.

Premiers pas au Royaume-Uni avec l'acquisition de trois maisons de repos et de soins récentes dans l'est et le sud-est de l'Angleterre

Bruxelles, embargo jusqu'au 26.07.2021, 07:30 CET

1. Description du secteur de l'immobilier de santé britannique

Le Royaume-Uni possède l'un des plus grands réseaux de maisons de de repos et de soins en Europe, mais le secteur reste très fragmenté1. Au total, 78% des lits en maisons de repos et de soins se trouvent dans des propriétés qui n'ont pas été construites à l'origine à des fins de soins de santé ou qui ont plus de 20 ans. Les maisons construites à ces fins et ayant moins de 20 ans ne représentent que 22% de l'offre totale en maisons de repos et de soins.

La population âgée de plus de 85 ans devrait augmenter de 27,5% jusqu'en 2030, ce qui, au cours de la décennie, équivaut à une augmentation de l'ordre de 460.000 personnes dans ce groupe d'âge. Ce taux de croissance est sept fois supérieur à celui de la population britannique globale et 16 fois supérieur à celui de la population en âge de travailler.

Sur base des taux d'occupation actuels, de l'augmentation des cas de démence et des niveaux élevés de comorbidité chez les personnes âgées, le Royaume-Uni aurait besoin chaque année de 10.000 lits supplémentaires dans les maisons de repos et de soins jusqu'en 2030 pour répondre à la demande. Outre la nécessité d'augmenter le nombre de lits dans les maisons de repos et de soins, les problèmes de qualité observés dans le parc actuel doivent également être résolus de toute urgence.

Le besoin d'investissement dans le secteur britannique des maisons de repos et de soins est élevé. L'entrée de Cofinimmo en Grande-Bretagne souligne sa participation active à l'expansion et au renouvellement du portefeuille immobilier dédié aux soins de santé en Europe.

2. Les sites

Le portefeuille est constitué de 3 maisons de repos et de soins et de soins très récentes et de première qualité, situées dans l'est et le sud-est de l'Angleterre, et dans un rayon de maximum 100 km au nord de Londres. Ensemble, elles représentent 196 lits et une superficie totale d'environ 9.500 m². Les sites sont entièrement loués à County Court Care Group Limited.

Ferrars Hall a été construit en juin 2016 selon des normes exigeantes et comprend 66 chambres. Il est aménagé sur trois étages et propose des soins résidentiels et spécialisés dans la prise en charge de la démence. Situé au cœur de la ville de Huntingdon, près de Cambridge, il est bien intégré dans la communauté locale.

Lakeview Lodge est une maison de repos et de soins de 66 chambres, construite en mars 2017 selon des normes très élevées. Aménagé sur trois étages, le site offre des soins personnalisés et familiaux. Lakeview Lodge se trouve au sud de la ville de Milton Keynes dans un quartier résidentiel qui regroupe des écoles, des équipements collectifs et des commerces. Le site surplombe un lac.

Oakview Lodge est une maison de soins de 64 chambres construite en janvier 2018 selon des normes sévères. Aménagé sur trois étages, le

