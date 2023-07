Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo: « Nous sommes heureux d'ajouter un site à notre portefeuille d'immobilier de santé en Irlande, pays dans lequel nous avons fait notre entrée en 2021, via un apport en nature et l'émission d'actions nouvelles. Cette acquisition, quoique relativement modeste, vise à initier un partenariat avec Mowlam Healthcare, un acteur majeur du secteur de la santé en Irlande, et de diversifier davantage notre portefeuille de locataires.»

Fondé en 2000, Mowlam Healthcare est le leader dans le domaine des soins de santé en Irlande. Il exploite un total de 27 établissements et offre environ 1.660 lits. Mowlam Healthcare gère la maison de repos et de soins The Park depuis sa construction.

L'acquisition de la maison de repos et de soins s'est faite par le biais d'un achat avec paiement différé du prix et un apport en nature (7.207.159,95 EUR) subséquent des créances qui en résultent à Cofinimmo SA. À cette fin, 101.495 actions nouvelles ont été émises aujourd'hui dans le cadre du capital autorisé. Grâce à cette opération, Cofinimmo SA renforce ses capitaux propres d'environ 7 millions EUR.

Construite en 2008, la maison de repos et de soins a une surface totale d'environ 2.700 m² et offre 56 lits, sous forme de suites.

La maison de repos et de soins The Park est située à Limerick, la capitale du comté du même nom. Limerick compte plus de 100.000 habitants et est la troisième zone urbaine plus importante du pays. Le site est sis dans un quartier résidentiel verdoyant, à environ 4 km du centre-ville, avec des magasins, des écoles et d'autres facilités à proximité. Il bénéficie d'un arrêt de bus devant le bâtiment et est facilement accessible en voiture.

À propos de Cofinimmo :

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 6,3 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,5 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 160 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

