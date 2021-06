Cofinimmo : Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 07.06.2021

COMMUNIQUE

DE PRESSE

INFORMATION REGLEMENTEE

Bruxelles, embargo jusqu'au 07.06.2021, 17:40 CET

Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 07.06.2021

La première assemblée générale extraordinaire du 12.05.2021 n'ayant pas réuni le quorum de présences légalement requis, l'assemblée du 07.06.2021 a pu délibérer valablement.

Toutes les propositions à l'ordre du jour ont été traitées et approuvées. Le détail desdites propositions ainsi que le procès-verbal de l'assemblée sont disponibles sur le site internet de la société, à la page suivante :

https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblées-générales/.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d'actions Cofinimmo présentes et représentées était de 13.658.612, soit 45,47% du nombre total d'actions.

