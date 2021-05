Cofinimmo : va céder pour plus de 80 MEUR d'immeubles de bureaux

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) rapporte aujourd'hui qu'elle a signé une convention sous seing privé relative à la future cession d'immeubles de bureaux situés dans la périphérie d'Anvers ainsi que dans la périphérie et la zone décentralisée de Bruxelles. Le prix de vente s'élève à plus de 80 millions EUR. Ce montant est en ligne avec la dernière juste valeur (au 31.03.2021) déterminée par les experts évaluateurs indépendants de Cofinimmo. La vente des immeubles de bureaux, dont la superficie totale s'élève à plus de 66.800 m², s'inscrit pleinement dans la stratégie de Cofinimmo dans le secteur des bureaux.

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 31.05.2021, 7:30 CET

Pour tout renseignement : Jochem Binst Lynn Nachtergaele Yeliz Bicici Head of External Communication & IR Investor Relations Manager Chief Operating Officer Tél.: +32 2 373 60 32 Tél.: +32 2 777 14 08 Offices & Real Estate Development jbinst@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be Tél. : +32 2 373 00 00

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande et en Italie, d'une valeur d'environ 5 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 3 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 140 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 30.04.2021, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,8 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur

2