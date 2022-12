Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Nous sommes très satisfaits de ces opérations de cession en Belgique et en France. Elles s'inscrivent pleinement dans la stratégie de rééquilibrage global de notre portefeuille et démontrent notre capacité à réaliser un arbitrage sélectif d'actifs à un prix en ligne avec la dernière juste valeur des bien concernés, et ce même dans le contexte de marché particulier que nous connaissons. D'autres opérations du même type suivront, puisque après avoir atteint notre objectif de 140 millions EUR en 2022, des désinvestissements de l'ordre de 200 millions EUR sont encore prévus dans le courant de 2023, dans la continuité de ce qui a été fait cette année-ci.»

Désinvestissement de trois sites de bureaux en Belgique et d'autres sites belges et français pour un montant total de près de 70 millions EUR

Cofinimmo réalise des désinvestissements en Belgique et en France et atteint son objectif pour 2022

Afin de consolider son leadership en immobilier de santé, tout en maintenant les équilibres de son bilan, Cofinimmo va - en plus des ventes annoncées aujourd'hui - poursuivre les cessions de certains immeubles conformément à sa stratégie de rotation d'actifs. À ce titre, des désinvestissements de l'ordre de 200 millions EUR sont encore prévus dans le courant de 2023, dans la continuité de ce qui a été fait en 2022. Cette enveloppe est toutefois susceptible d'être revue à la hausse, en cas de nouvelles opportunités, ou à la baisse si certains projets devaient être décalés, à l'instar de la cession du site Park Hill qui avait été budgétée en 2022 et qui est désormais prévue en 2023.

Cofinimmo a également récemment cédé trois immeubles de santé jugés non stratégiques en France (dans les Bouches-du-Rhône, le Gers et le Val d'Oise). Ces trois ventes représentent un montant total d'environ 8 millions EUR.

