Cofinimmo : remporte le Sustainable Growth Award 2021 décerné par Euronext Brussels

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Ce Sustainable Growth Award 2021 d'Euronext est une reconnaissance claire de notre engagement historique et continu en matière de RSE, un domaine dans lequel Cofinimmo a été un pionnier depuis 2008 et qui fait partie intégrante de notre ADN. D'ici 2030, nous visons à réduire l'intensité énergétique de notre portefeuille immobilier de 30% par rapport à 2017, en nous basant sur la méthodologie des science-based targets. Cela nous aligne parfaitement sur les objectifs de la COP21. Toutes nos équipes partagent cet objectif ambitieux. Ce prix constitue une motivation fantastique pour continuer à accroître nos efforts et contribuer à la construction d'un environnement plus durable. »

Il s'agit d'un classement qui combine le score ESG (attribué par trois sociétés spécialisées : Refinitiv, Sustainalytics et Vigeo Eiris) d'une part, et la performance du cours de l'action au cours des dix dernières années, d'autre part.

l'occasion de la cérémonie de Nouvel An organisée conjointement par Euronext Brussels et Guberna le 18.01.2022, Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) s'est vu attribuer le Sustainable Growth Award 2021, décerné par Euronext Brussels.

Bruxelles, embargo jusqu'au 18.01.2022, 17:40 CET

