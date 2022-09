Cofinimmo : va étendre son portefeuille immobilier de santé en Galice et à Tenerife (Espagne)

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Avec la construction de ces nouvelles maisons de repos et de soins, nous continuons à participer activement à l'expansion et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé en Europe en général, et en Espagne en particulier. Au-delà du renforcement de notre partenariat avec DomusVi, le premier opérateur en Espagne, la maison de repos et de soins à Tenerife sera également notre premier établissement de soins dans les Îles Canaries. »

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) fera construire deux maisons de repos et de soins en Espagne. La première sera construite sur un terrain nouvellement acquis à Ourense (Galice), et la deuxième sur un terrain précédemment acquis à Santa Cruz de Tenerife (Îles Canaries). Le budget d'investissement pour les terrains et les travaux s'élève à environ 23 millions EUR. Les sites sont pré-loués à DomusVi, le premier opérateur du pays.

Les travaux à Ourense ont débuté au troisième trimestre de 2022, et ceux à Tenerife devraient débuter au quatrième trimestre de 2022, tous deux dans le cadre d'un projet turnkey. La livraison des maisons de repos et de soins est actuellement prévue pour le troisième trimestre de 2024 à Ourense et le quatrième trimestre de 2024 pour Tenerife, moments auxquels les baux prendront cours.

Cofinimmo a fait l'acquisition des deux terrains via une filiale. Le budget d'investissement pour les terrains et les travaux s'élève à environ 23 millions EUR.

L'immeuble aura une superficie totale d'environ 5.700 m² et offrira 124 lits. Il sera situé près d'un parc urbain et sera facilement accessible grâce à la proximité des transports publics (arrêts de bus et de tram dans un rayon de 300 m).

La deuxième maison de repos et de soins sera construite à Santa Cruz de Tenerife, dans la communauté autonome des Îles Canaries. La ville, située au nord-est de l'île de Tenerife, compte environ 210.000 habitants et est la capitale de la province de Santa Cruz de Tenerife.

deux pas des rives du fleuve Miño et de deux parcs. Le site sera facilement accessible grâce à une bonne desserte routière ainsi qu'à la proximité de plusieurs arrêts de bus et de la gare ferroviaire. Il offrira également huit places de parking pour vélos, deux pour véhicules partagés ainsi que deux bornes de recharge pour véhicules électriques. Le bien sera également la première maison de repos et de soins à être construite de ce côté du fleuve Miño. Il sera construit dans une zone patrimoniale protégée et devra dès lors s'intégrer parfaitement dans son environnement.

La première maison de repos et de soins sera construite à Ourense, dans la communauté autonome de Galice. La ville, qui compte plus de 100.000 habitants, est la troisième ville de la communauté autonome en rang d'importance.

3. L'opérateur-locataire

Créé en 1983 en France, DomusVi est aujourd'hui l'un des leaders de l'habitat, des services et des soins dédiés aux personnes âgées dans le monde. Le groupe est présent dans 9 pays en Europe et en Amérique latine.

Aujourd'hui, les 50.000 collaboratrices et collaborateurs de DomusVi accompagnent près de 80.000 personnes âgées quotidiennement, que ce soit à domicile ou dans les 500 résidences médicalisées, les résidences seniors, les centres de jour et les centres de santé mentale du groupe.

À propos de Cofinimmo :

Depuis près de 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 6,0 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,1 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 150 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 31.08.2022, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

