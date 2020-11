Cofinimmo N : Dans la foulée de ses dernières acquisitions en Belgique, Cofinimmo acquiert une maison de repos et de soins supplémentaire

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser l'opération annoncée le 30 octobre dernier, en y ajoutant une maison de repos et de soins supplémentaire. Les 5 actifs de santé nous permettent de consolider d'avantage notre portefeuille d'immobilier de santé en Belgique et d'en diversifier l'offre.»

En outre, les conditions relatives à l'opération ayant fait l'objet du communiqué du 30.10.2020 ont été réalisées. Les paiements prévus ont eu lieu et les sociétés détenant les actifs, à savoir 4 maisons de repos et de soins situés en Flandre et à Bruxelles, ainsi que l'immeuble de bureaux sur le site Tour & Taxis dans le CBD de Bruxelles, ont maintenant intégré le groupe.

Vulpia a été fondée en 1996. Il s'agit d'un prestataire de services dans le secteur des soins et santé, avec des maisons de repos et de soins et des résidences-services réparties dans toute la Belgique. La philosophie du groupe est de mettre ses ambitions au service d'un seul objectif : fournir des soins de qualité adaptés aux besoins de tous les résidents. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 2.500 personnes et gère environ 4.500 chambres et 600 résidences-services.

Cofinimmo a procédé à l'acquisition de 100% des actions de la société détenant la maison de repos et de soins. La valeur conventionnelle pour le calcul du prix des actions s'élève à environ 29 millions EUR. Le rendement locatif brut est en ligne avec celui des quatre premières maisons de repos et de soins ayant fait l'objet du communiqué de presse du 31.10.2020.

La maison de repos et de soins La Chartreuse est située à Liège et est facilement accessible en transports en commun. L'établissement a une superficie d'environ 11.000 m² et a été entièrement rénovée en 2014-2015. Il compte 150 lits et 30 résidences-services. Le site est exploité par le groupe Vulpia dans le cadre d'un bail triple net1 indexé, d'une durée résiduelle de 23 ans.

Bruxelles, le 17.11.2020

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, d'une valeur d'environ 4,5 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,6 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 30.10.2020, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,2 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.



