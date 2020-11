Cofinimmo N : Déclaration intermédiaire T3 2020

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo : « Les résultats de Cofinimmo restent solides et l'activité d'investissement très soutenue, y compris dans une nouvelle géographie, malgré la situation sanitaire. Avec 339 millions EUR investis pendant les neuf premiers mois de l'année et déjà 284 millions EUR additionnels annoncés pendant le quatrième trimestre, Cofinimmo a d'ores et déjà dépassé le budget de 375 millions EUR d'investissements prévu pour 2020. La RSE reste une priorité importante pour Cofinimmo, dont les efforts en la matière ont encore été récemment récompensés par un nouvel EPRA sBPR 'Gold Award' et le renouvellement de la certification environnementale ISO 14001. Les opérations de financement conclues sur le trimestre sont des atouts dont Cofinimmo bénéficie pour exécuter sa stratégie. Avec un taux d'endettement de 42%, le bilan consolidé de Cofinimmo démontre une forte solvabilité. »

Bruxelles, embargo jusqu'au 19.11.2020, 17:40 CET

1. Résumé de l'activité depuis le 01.07.2020

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour objectif permanent de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité ('Caring, Living and Working - Together in Real Estate'). Forte de son expertise, Cofinimmo consolide son leadership en immobilier de santé en Europe.

Le 3e trimestre de l'année 2020 a été marqué par plusieurs transactions importantes en immobilier de santé, représentant un investissement de 107 millions EUR. Plusieurs acquisitions et livraisons de projets de construction ont ainsi permis au groupe d'étendre son portefeuille d'immobilier de santé, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne. Au 30.09.2020, les actifs de santé (2,7 milliards EUR) représentent plus de 58% du portefeuille du groupe, qui atteint désormais 4,6 milliards EUR. Par la suite, le groupe a également annoncé 184 millions EUR d'investissements additionnels en immeubles de placement en exploitation (en Belgique et en Allemagne) et 270 millions EUR de nouveaux projets de développement futurs (en Allemagne mais aussi, et pour la première fois, en Finlande).

Dans le secteur des bureaux, Cofinimmo poursuit également sa stratégie, qui consiste à rééquilibrer son portefeuille entre les différents sous-secteurs au profit d'immeubles de haute qualité dans le Central Business District de Bruxelles ('CBD'). Citons notamment à ce titre la signature du compromis de vente pour l'immeuble Colonel Bourg 122 situé dans la zone décentralisée de Bruxelles et la cession de l'immeuble de bureaux Chaussée de Louvain 325 en périphérie qui représentent ensemble un désinvestissement 8 millions EUR, mais également la signature d'une convention en vue d'acquérir l'immeuble de bureaux 'Bruxelles Environnement' sur le site de 'Tour & Taxis' dans le CBD pour un montant total de 100 millions EUR.

Au cumul des neuf premiers mois de l'année, Cofinimmo a déjà réalisé 339 millions EUR d'investissements. Avec les 284 millions EUR additionnels annoncés pendant le quatrième trimestre, Cofinimmo a d'ores et déjà dépassé le budget de 375 millions EUR d'investissements prévu pour 2020.

Dans le cadre de la politique RSE adoptée par le groupe depuis plus de 10 ans déjà, et qui constitue une priorité permanente, Cofinimmo a effectué plusieurs dons afin de soutenir une série d'initiatives visant à lutter contre la pandémie de coronavirus et ses effets dans le secteur de la santé, et plus particulièrement dans les maisons de repos et de soins et les hôpitaux. Les nombreux efforts fournis par le groupe en matière de RSE ont par ailleurs été récemment récompensés par un nouvel 'EPRA Gold Award Sustainability Best Practices Recommendations', et ce pour la septième année consécutive, ainsi que par le renouvellement de la certification environnementale ISO 14001.

En matière de financement, plusieurs opérations ont permis d'encore améliorer la structure du bilan et d'en maintenir la maturité, qui ne compte plus d'échéance importante avant septembre 2021. Cofinimmo a ainsi contracté ou renégocié (depuis le début du second semestre) des lignes de crédit à hauteur de 580 millions EUR. Au 30.09.2020, Cofinimmo bénéficiait de près de 820 millions EUR de disponibilités sur ses lignes de crédit, après couverture des émissions de billets de trésorerie.

Le dynamisme dont le Groupe fait preuve en matière d'investissements et de financement (coût moyen de la dette en baisse à 1,3%), couplé à une gestion efficace du portefeuille existant (taux d'occupation de 97,7%, revenus locatifs bruts en hausse de 1,6% à périmètre constant, marge d'exploitation en hausse à 83,8%), lui ont permis de réaliser un résultat net des activités clés - part du Groupe de 138 millions EUR au 30.09.2020, supérieur aux projections formulées en avril et juillet derniers1 (à comparer aux 121 millions EUR qui avaient été réalisés au 30.09.2019), principalement grâce aux effets de périmètre des acquisitions réalisées et à la diminution des frais opérationnels liés aux immeubles de bureaux vendus. Ce résultat intègre le soutien (annoncé dès avril dernier) d'initiatives de lutte contre la pandémie de coronavirus et ses effets dans le secteur de la santé, en particulier au niveau des maisons de repos et de soins et des hôpitaux. Le résultat net

1 Voir communiqués du 09.04.2020, du 28.04.2020 et du 30.07.2020. Voir aussi la section 14 du présent communiqué.

