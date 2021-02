Cofinimmo N : lance la filialisation de son portefeuille de bureaux

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE - INFORMATION PRIVILÉGIÉE

Bruxelles, embargo jusqu'au 03.02.2021, 17:40 CET

Cofinimmo lance la filialisation de son portefeuille de bureaux

Cette filialisation s'inscrit dans l'exécution de la stratégie de création de valeur pour le portefeuille de bureaux. Elle permettra également, le moment venu, d'ouvrir le capital de la filiale spécialisée en bureaux (dont le contrôle serait conservé) à de futurs investisseurs qui bénéficieraient dès lors de l'expertise de Cofinimmo.

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) investit, développe et gère des immeubles de location. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour objectif permanent de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité ('Caring, Living and Working - Together in Real Estate').

Forte de ses 35 ans d'expérience dans les bureaux, Cofinimmo s'appuie sur un mode de gestion offrant une plateforme de services intégrée. Le patrimoine de bureaux de Cofinimmo est aujourd'hui principalement composé de 77 immeubles pour environ 550.700 m², d'une valeur de l'ordre de 1,4 milliard EUR représentant environ 30% du portefeuille consolidé. Il se situe en majorité dans le Central Business District de Bruxelles (« CBD »), à la suite du recentrage vers ce secteur initié mi-2018. Parallèlement, les équipes internes accompagnent la dynamique des demandes de marché en matière de flexibilité et d'innovation, et œuvrent de concert à l'obtention des meilleurs résultats possibles en matière d'efficacité énergétique et de responsabilité sociale des entreprises (« RSE »).

Dans le cadre de l'exécution de sa stratégie, Cofinimmo prépare la filialisation de son portefeuille de bureaux, afin de pouvoir ouvrir, le moment venu, le capital de la filiale spécialisée en bureaux (dont le contrôle serait conservé) à de futurs investisseurs, qui bénéficieraient dès lors de la plateforme de gestion et d'investissement très expérimentée de Cofinimmo, tout en permettant au Groupe de recycler une partie du capital investi dans ce portefeuille.

La filiale spécialisée en bureaux aura le statut de société immobilière réglementée institutionnelle (« SIRI »).

Le conseil d'administration a approuvé ce jour la mise en œuvre de la filialisation du portefeuille de bureaux, découlant naturellement de la stratégie initiée mi-2018.

Le planning prévoit actuellement la réalisation de la filialisation au plus tôt au cours du dernier trimestre 2021. Cette opération n'aura pas d'effet sur les comptes consolidés du groupe, ni sur le dividende.

Plus d'informations à ce sujet suivront en temps utile.

1