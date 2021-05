Cofinimmo N : Répartition du dividende au titre de l'exercice 2020 – dividende optionnel en actions

Ce document d'information est seulement destiné aux fins d'information et ne constitue pas, et ne peut pas être qualifié comme, une offre de vente ou une invitation à formuler une offre d'achat des titres émis par Cofinimmo, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Suisse, en Afrique du Sud ou dans une autre juridiction où une telle offre, invitation ou vente ne serait pas admise avant que des exigences (i) d'enregistrement, (ii) d'exemption d'enregistrement ou (iii) de formalités en matière de valeurs mobilières dans une telle juridiction soient remplies.

Le présent document d'information peut uniquement être consulté par des investisseurs qui y ont accès en Belgique. La mise à disposition sur internet du présent document d'information - qui vise uniquement le marché belge - n'est en aucune manière destinée à constituer une offre publique dans toute juridiction autre que la Belgique. La reproduction de cette version électronique sur un autre site web que celui de Cofinimmo ou sur tout autre endroit en version imprimée en vue de sa distribution d'une quelconque manière, est formellement interdite.

Le présent document d'information ne peut pas être interprété comme un prospectus visé dans le Règlement prospectus.

Les informations suivantes ne peuvent pas être interprétées comme une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des actions de Cofinimmo aux Etats-Unis, ni comme une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des actions de Cofinimmo dans quelque juridiction que ce soit où une telle offre ne serait pas autorisée avant qu'elles ne soient enregistrées ou n'aient la qualité requise conformément aux lois de la juridiction concernée. Elles ne constituent pas non plus une offre ou une invitation à quiconque ne pourrait se voir légalement adresser une telle offre ou invitation. Les actions de Cofinimmo ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu des dispositions du US Securities Act de 1933 (le « US Securities Act ») et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement en vertu des dispositions du US Securities Act ou sans exemption valable des obligations d'enregistrement.

Aucune offre publique des titres n'est faite et Cofinimmo n'a pas l'intention d'organiser une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Australie en Suisse, en Afrique du Sud ou à toute personne résidant ou toute personne domiciliée ou habitant aux pays précités. Aucune information ne peut être diffusée en rapport avec l'offre des titres par Cofinimmo au public dans tout autre juridiction hors de la Belgique où un enregistrement ou une approbation préalable est nécessaire. Cofinimmo ne prendra aucune initiative par laquelle elle serait autorisée à offrir ces titres ou à posséder ou à diffuser ce document d'information ou tout autre document concernant ces titres dans tout autre juridiction hors de la Belgique. Aucun des éléments d'information figurant dans le présent document d'information ou sur le site web de Cofinimmo ou une copie de ces informations ne peut être introduite, distribuée ou envoyée, ni directement ni indirectement, en tout ou en partie, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Suisse, en Afrique du Sud ou ailleurs hors de la Belgique. Toute distribution, publication, révélation ou promulgation de ces informations peut être soumise à des restrictions légales et toute personne à laquelle ces informations sont rendues disponibles doit s'informer de telles restrictions éventuelles et doit les respecter.

Bien que Cofinimmo ait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les informations figurant dans le présent document d'information sont correctes au moment de la publication de ce document, Cofinimmo n'assume aucune responsabilité supplémentaire concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'usage des informations figurant dans ce document, ni obligation d'actualiser des informations figurant dans le présent document après la date susmentionné. Les informations figurant dans le présent document ne peuvent être comprises comme un conseil ou une recommandation, en ce compris mais pas exclusivement, des conseils en investissement, du conseil fiscal ou tout autre conseil et elles ne peuvent servir de base pour justifier une décision ou un acte. En particulier, les résultats effectifs et les développements réels peuvent s'écarter matériellement de toute prévision, de tout propos tourné vers l'avenir, opinion ou espoir, exprimé dans le présent document d'information ou sur le site web de Cofinimmo.

Aucune espèce, aucune action ni autre rémunération ne peut être sollicitée par le biais du site web de Cofinimmo ou des informations qu'il contient dans toutes juridictions dans lesquelles une telle offre ou invitation n'est pas légalement autorisée ou si ladite offre ou invitation est adressée à quiconque qui ne pourrait se voir légalement adresser une telle offre ou invitation. Un actionnaire doit examiner lui-même s'il peut souscrire au dividende optionnel. Il est tenu de respecter scrupuleusement les lois de la juridiction où il habite/séjourne ou dont il a la nationalité (y compris l'obtention de toutes les éventuelles autorisations requises délivrées par les autorités, l'instance réglementaire ou autre). Aucune autorité ne s'est prononcée sur le présent document d'information. Aucune autorité n'a jugé de l'opportunité et de la qualité de la présente opération, ni de la situation des personnes qui les réalisent.

En cliquant sur le lien ci-dessous qui vous donne accès à la version électronique du document d'information, vous confirmez avoir lu et vous engagez à respecter les avertissements précités et vous garantissez que: (i) vous êtes une personne résidant en Belgique; (ii) vous n'êtes pas domicilié, vous ne résidez pas et vous ne consultez pas cette information aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Suisse ou en Afrique du Sud; et (iii) vous n'êtes pas domicilié ou vous ne résidez pas dans toute autre juridiction dans laquelle la distribution du présent document est interdite légalement et que vous n'êtes pas une personne n'ayant pas le droit de recevoir le présent document, et que vous acceptez de ne transmettre aucune des informations contenues sur le présent site web à une personne dont le lieu de domicile ou de résidence ne serait pas situé en Belgique

Je confirme

Je ne confirme pas