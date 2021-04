Cofinimmo N : ajoute 5 sites de santé à son portefeuille belge par apport en nature

Jean-PierreHanin, CEO de Cofinimmo: « Pour la troisième année consécutive, nous venons de réaliser une acquisition d'envergure via apport en nature. Les opérations précédentes, menées en 2019 et 2020, ont renforcé nos capitaux propres de près de 400 millions EUR. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir ajouter ces cinq sites récents et de qualité supérieure à notre portefeuille d'immobilier de santé belge. Ces actifs généreront des revenus immédiats. Dans le même temps, nous renforçons encore nos capitaux propres de plus de 100 millions EUR. Un montant qui pourra être utilisé pour financer d'autres investissements. »

Au total, les sites offrent ensemble une superficie de 25.400 m² et ont une capacité de 484 lits. Ils sont situés dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la zone métropolitaine de Liège, respectivement la plus grande et la troisième plus importante agglomération urbaine de Belgique.

Le groupe Care-Ion est un groupe belge indépendant de soins de santé, à l'actionnariat familial. Il a été fondé en 2015 par des entrepreneurs ayant une longue expérience dans le secteur des soins. Aujourd'hui, le groupe Care-Ion compte 14 maisons de repos et de soins récentes et 4 maisons de repos et de soins au stade de projet, réparties sur toute la Belgique. Avec près de 1.000 employés, le groupe gère plus de 1.600 lits. Depuis 2019, Care-Ion exploite 7 maisons de repos du portefeuille belge de Cofinimmo.

Les bâtiments de ce portefeuille sont très récents. Le Clos Régina a été construit en 2010 et les 4 autres sites ont été construits ou rénovés pour la dernière fois entre 2018 et 2020. Les sites sont facilement accessibles par les transports en commun et sont en outre situés à proximité du centre-ville ou du centre de la commune et de leurs fonctions spécifiques en matière de commerces, de soins de santé et de culture. Tous les biens sont agrémentés d'un jardin ou sont situés à proximité d'un parc.

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande et en Irlande, d'une valeur d'environ 4,9 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,9 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 140 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 31.03.2021, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,5 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

