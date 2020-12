Cofinimmo N : s'associe à la Croix-Rouge frança

Cofinimmo (Euronext Brussels : COFB) est entrée au capital d'une société civile immobilière ('SCI') créée par la Croix-Rouge française et détenant six cliniques de soins de suite et de réadaptation ('SSR') dont deux ont également des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique ('MCO'). Tous les biens sont loués à la Croix-Rouge française. La valeur du portefeuille s'élève à plus de 190 millions EUR. Pour Cofinimmo, il s'agit d'un investissement de 46 millions EUR représenté par une participation de 39% dans le capital de la SCI.

La Croix-Rouge française appartient au plus grand mouvement humanitaire mondial, qui regroupe 97 millions de femmes et d'hommes unis autour d'un même idéal de fraternité et de solidarité dans 191 pays. Association de loi 1901, reconnue d'utilité publique en 1945, la Croix-Rouge française fonde son action dans le domaine de l'urgence, des opérations de secours et de l'action sociale, sur l'engagement de ses 65.500 bénévoles répartis au sein de 1.164 délégations et unités locales qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et

Cofinimmo est entrée au capital d'une société civile immobilière ('SCI') créée par la Croix-Rouge française et détenant six sites. La valeur du portefeuille s'élève à plus de 190 millions EUR ; le nombre de sites pourrait croître dans les prochaines années.

SSR: Clinique de soins de suite et de réadaptation ; MCO: Médecine, chirurgie et obstétrique

l'heure actuelle, la société civile immobilière ('SCI') possède six sites de grande qualité répartis sur tout le territoire français : six cliniques de soins de suite et de réadaptation ('SSR') dont deux ont également des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique ('MCO'). Au total,

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 24.12.2020, 14:35 CET

outre-mer. L'association est également un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire des services à but non lucratif. Présent dans les secteurs du sanitaire, du médico-social, du social et de la formation, elle gère près de 600 établissements avec 16.700 salariés. L'adoption, en septembre 2020, de son nouveau projet associatif réaffirme les principes d'une Croix-Rouge française qui sait s'adapter à un monde qui change pour répondre aux besoins des plus vulnérables. La Croix-Rouge française agit pour protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience.

Pour tout renseignement : Jochem Binst Lynn Nachtergaele Sébastien Berden Head of External Communication & IR Investor Relations Officer Chief Operating Officer Tél. : +32 2 373 60 32 Tél. : +32 2 777 14 08 Healthcare jbinst@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be Tél. : +32 2 373 00 00

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Finlande, d'une valeur d'environ 4,6 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,7 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 30.11.2020, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,4 milliards EUR. La société applique es politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur :

3