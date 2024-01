Cofle SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fabrication de câbles de commande et de systèmes de commande à distance pour les machines agricoles, les engins de terrassement, les voitures de luxe et les véhicules commerciaux. L'entreprise est également spécialisée dans la production de pièces détachées pour le marché de l'automobile et opère à l'échelle mondiale.

