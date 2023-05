Cofle, chiffre d'affaires trimestriel en hausse à deux chiffres ; la société évalue les fusions-acquisitions.

(Alliance News) - Cofle Spa a annoncé vendredi que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023 s'élevait à 17,1 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport aux 14,3 millions d'euros de la même période de 2022.

Walter Barbieri, président et CEO de Cofle, a commenté : 'En ce qui concerne le reste de l'année, nous continuerons à maintenir l'accent sur la recherche et le développement pour développer l'activité électronique et mécatronique et répondre à la demande de solutions de plus en plus innovantes. Ces jours-ci, nous sommes présents à l'Agrishow au Brésil, l'un des plus grands salons mondiaux consacrés à la technologie agricole, et les signes sont très positifs, ce qui nous permet raisonnablement d'envisager une très forte tendance des ventes pour les mois restants de l'année".

"Dans le même temps, nous visons une plus grande optimisation des coûts grâce à l'ouverture imminente d'une nouvelle usine logistique, qui permettra également une meilleure gestion des stocks grâce à la mise en œuvre d'un logiciel d'IA pour la prévision de la demande. Par ailleurs, des opérations de M&A avancées sont en cours de prospection, visant à acquérir des sociétés qui permettront d'élargir l'offre en développant des synergies de cross-selling et d'up-selling', conclut le CEO.

L'action Cofle a clôturé jeudi au pair à 11,00 euros par action.

