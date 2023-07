(Alliance News) - Cofle Spa a annoncé vendredi que le chiffre d'affaires du premier semestre s'élevait à 32,2 millions d'euros, contre 27,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La forte croissance a été tirée par les deux lignes d'activité du groupe : la ligne OEM, qui produit des câbles et des systèmes de contrôle dans les secteurs de l'agriculture, des engins de terrassement, des véhicules commerciaux et de l'automobile haut de gamme, a enregistré des revenus de 21,7 millions d'euros contre 18,6 millions d'euros ; la ligne After Market, spécialisée dans la production de pièces détachées dans le secteur automobile, a enregistré des revenus de 10,6 millions d'euros contre 8,9 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année 2022.

Walter Barbieri, président et CEO de Cofle, a déclaré : 'Nous sommes très satisfaits de la performance du deuxième trimestre, qui a vu une reprise significative de la division After Market sur le marché de l'Europe de l'Est, grâce à l'augmentation des exportations directes de notre usine en Turquie. Cela a compensé les pertes subies par les exportations indirectes vers ces pays, réalisées par nos grands acteurs allemands et britanniques".

"Pour les mois à venir, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car de nouveaux clients des pays d'Europe de l'Est ont passé des commandes supplémentaires. Dans le même temps, la division OEM continue d'afficher une forte croissance, soutenue par l'augmentation de la mécanisation agricole due à la recherche d'une plus grande indépendance alimentaire et à l'agriculture de précision dans les pays du monde entier. C'est avec une grande confiance que nous envisageons le second semestre de l'année, avec une nette amélioration de la rentabilité. L'augmentation de notre grille de prix en mai et juin, en réponse à l'hyperinflation en Turquie, ainsi que le fait que l'écart entre l'inflation et la dévaluation de la monnaie turque soit redevenu positif pour nous, comme prévu, nous donnent une base solide pour maintenir ces perspectives optimistes.

L'action Cofle reste inchangée à 12,20 euros par action.

