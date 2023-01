Cofle, les revenus en 2022 passent à un seul chiffre à environ 54 millions d'euros 24/01/2023 | 08:52 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Cofle Spa a annoncé mardi qu'elle a revu ses revenus non encore audités pour 2022, qui s'élèvent à 53,7 millions d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport à 2021, où ils étaient de 52,2 millions d'euros. En ce qui concerne les performances détaillées des deux secteurs d'activité du groupe, l'entreprise souligne que le secteur OEM, qui fabrique des câbles et des systèmes de commande dans les secteurs de l'agriculture, des engins de terrassement, des véhicules commerciaux et de l'automobile haut de gamme, a enregistré une augmentation de 16% par rapport à 2021. La branche After Market, spécialisée dans la production de pièces détachées dans le secteur automobile, a affiché des volumes en baisse de 18% en glissement annuel en 2021, principalement en raison de la réduction temporaire de la demande en Europe de l'Est et en Russie liée au conflit en cours. La société a également annoncé qu'elle avait renforcé sa structure de vente italienne, dédiée au secteur de l'After Market, afin de mieux couvrir le marché national, qui montre des signes positifs et des opportunités de croissance intéressantes. Lundi, Cofle a clôturé dans le vert de 1,7 pour cent à 11,88 euros par action. Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.