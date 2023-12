(Alliance News) - Les principales bourses européennes ouvrent en légère hausse ce mardi, les traders continuant d'évaluer les perspectives de la politique monétaire en prévision des premières baisses de taux d'intérêt l'année prochaine, bien que de nombreux responsables continuent de rejeter ces attentes.

A cet égard, les dernières informations sur l'inflation dans la zone euro sont attendues à 11h00 CET : "La présidente de la BCE, Mme Lagarde, a été très agressive, insistant sur le fait que les réductions de taux n'avaient pas encore été discutées, ce qui en soi est très révélateur étant donné que la Réserve fédérale américaine a discuté de la réduction des taux dans un contexte de croissance du PIB de 5,2%, de chômage de 3,7% et d'un IPC de 3,1%", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

"Ostensiblement, la BCE voudrait nous faire croire que l'économie n'est pas à genoux. En réalité, les données parlent d'elles-mêmes et la région semble se diriger vers la récession, si elle n'y est pas déjà. Avec les données de l'IPC flash ralentissant fortement à 2,4 pour cent au début du mois, en baisse par rapport à 2,9 pour cent, les données finales de l'IPC d'aujourd'hui devraient rester inchangées par rapport aux chiffres flash, tandis que l'IPC de base ralentit également, bien qu'à un rythme plus lent, à 3,6 pour cent,' conclut l'analyste.

Le FTSE Mib ouvre donc en hausse de 0,3 % à 30 329,00, le Mid-Cap augmente de 0,7 % à 43 729,25, le Small-Cap progresse de 1,0 %, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,2 % à 8 126,59.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a ouvert en hausse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris est juste au-dessus de la normale et le DAX 40 de Francfort progresse de 0,2 %.

Sur le MIB, le podium a vu Amplifon augmenter de 2,3 %, Banca Monte dei Paschi di Siena de 1,7 % et Prysmian de 1,6 %.

La GRE, qui a ouvert dans le vert avec une hausse de 0,4 %, a annoncé lundi qu'elle avait racheté 330 000 de ses propres actions ordinaires entre le 11 et le 15 décembre.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 27,0960 euros par action, pour un montant total de 8,9 millions d'euros.

Le groupe Iveco augmente de 0,9%. La société a annoncé lundi qu'elle avait acheté 139.805 de ses propres actions ordinaires entre le 11 et le 15 décembre.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 7,8869 EUR par action, pour une valeur totale de 1,1 million EUR.

Leonardo - en vert fractionné - a annoncé lundi que Southwest Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis avec environ 127 millions de passagers transportés chaque année, l'avait choisie pour redéfinir le système de manutention des bagages dans la zone de transit de l'aéroport international de Denver.

Le contrat, d'une valeur de plus de 25 millions d'euros, comprend une solution développée sur mesure pour Southwest afin de mieux gérer les activités opérationnelles et manuelles de manutention et de transfert des bagages.

Parmi les porteurs, qui sont minoritaires, Stellantis abandonne 0,7% tandis que Telecom Italia ouvre en baisse de 0,1%.

Du côté des valeurs moyennes, Industrie De Nora - en hausse de 1,7% - et H2U Technologies, un développeur d'électrolyseurs de nouvelle génération, ont annoncé lundi un accord de recherche pour identifier et développer des électro-catalyseurs à faible coût et à haute performance pour la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau.

Fincantieri a ouvert en hausse de 0,6 %. Vendredi, elle a annoncé que Vard - une filiale norvégienne - avait signé un accord avec un client international pour la construction d'un navire câblier. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2026.

La valeur du contrat se situe entre 200 et 250 millions d'euros.

Le groupe Piaggio - dans le vert de 0,9% - a présenté vendredi son "Plan de décarbonisation", avec lequel il s'engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour aider à atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Union européenne.

Dans la continuité du chemin parcouru jusqu'à présent, le plan du groupe Piaggio, élaboré avec les conseils de la Banque européenne d'investissement, conformément au cadre PATH de la BEI et avec le soutien de la société de conseil EY - désignée par la BEI - permettra au groupe d'articuler ses actions pour réduire les émissions des catégories 1, 2 et 3 sur deux horizons temporels : 2030 et 2050.

La queue de la liste est pour Salvatore Ferragamo, dans le rouge de 1,1%. SocGen a réduit son objectif de cours de 10,00 EUR à 8,00 EUR avec une recommandation "vendre".

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Greenthesis a augmenté de 4,1% après avoir annoncé lundi qu'elle avait finalisé un nouvel accord de prêt de 50 millions d'euros avec les banques Natixis SA, succursale de Milan, et Intesa Sanpaolo Spa, la première en tant que banque agent et les deux en tant que banques prêteuses et Mandated Lead Arrangers & Bookrunners. Cette transaction, selon le communiqué de presse de la société, vise à "élargir la base financière afin d'être en mesure de soutenir les investissements organiques et les acquisitions par des lignes externes".

TXT e-solutions - en hausse de 1,2% - a annoncé lundi avoir vendu 176.471 de ses propres actions au fonds "PIPE" - private investment in public equity - géré par Alkemia SGR Spa, à un prix de 17,00 EUR par action, supérieur à leur valeur comptable moyenne et par rapport à la valeur de marché moyenne des 3 derniers mois de 16,23 EUR.

Biesse - en hausse de 1,7% - a annoncé lundi que Pierre La Tour avait démissionné de son poste de directeur financier et des postes de responsable de l'élaboration des documents comptables de l'entreprise et de relais investisseurs pour relever un nouveau défi professionnel.

Parmi les PME, Cofle a ouvert en hausse de 9,0 pour cent après avoir annoncé mardi qu'elle poursuivait sa collaboration avec Ineos Automotive, qui a conduit à la création et à la personnalisation de systèmes avancés d'engagement et de désengagement du rapport réduit et de verrouillage et de déverrouillage du différentiel, directement développés par le centre d'ingénierie de Cofle, pour son nouveau véhicule 4x4 tout-terrain, l'INEOS Grenadier. Cofle prévoit qu'en 2023, le chiffre d'affaires de la commande avec Ineos s'élèvera à 1,6 millions d'euros, tandis que les projections pour 2024 indiquent une augmentation significative à 3,8 millions d'euros.

Edil San Felice - liée à 2,71 EUR - a annoncé lundi qu'elle avait signé les deux premiers contrats d'application de l'accord-cadre avec Anas Sardegna pour l'entretien et l'installation de nouvelles barrières de sécurité routière.

L'accord, d'une valeur économique totale de 5 millions d'euros, a été signé en mai, durera quatre ans et permettra à Edil San Felice d'entrer dans une nouvelle région, poursuivant ainsi son expansion territoriale, a expliqué la société dans une note.

High Quality Food - dans le rouge de 3,1% - a annoncé lundi qu'elle avait acquis les actions minoritaires de sa filiale Gourmade Srl auprès des actionnaires Massimiliano Del Brusco et Riccardo Pacifici, qui détenaient respectivement 30% et 15%, augmentant ainsi sa participation de 55% à 100% du capital de la filiale, pour un montant total de 4.500 EUR.

Radici Pietro Industries & Brands ouvre dans le rouge de 2,6 % après avoir clôturé dans le vert de 3,6 % après avoir annoncé lundi qu'elle clôturera l'année 2023 avec des revenus de 56 millions d'euros, selon les estimations préliminaires examinées par le conseil d'administration.

Ce chiffre est inférieur aux 59,7 millions d'euros attendus précédemment, mais il est supérieur de 4,6 % à celui de 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 1,3 % à 33 219,39, le Shanghai Composite a terminé juste au-dessus du pair à 2 932,39 et le Hang Seng a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 16 522,00.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert à 37 306,02, le Nasdaq était en hausse de 0,6 pour cent à 14 905,19 et le S&P 500 a clôturé avec une avance de 0,5 pour cent à 4 740,56.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0935 USD contre 1,0920 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2673 USD contre 1,2643 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 77,96 USD contre 78,45 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 027,43 USD l'once contre 2 023,93 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 1100 CET, l'indice des prix à la consommation de la zone euro.

À 14h30 CET, les permis de construire et les mises en chantier de nouvelles constructions résidentielles seront publiés aux États-Unis.

Au même moment, au Canada, l'IPC annuel, l'indice des prix des matières premières et l'indice des prix des biens industriels seront publiés.

Sur la Piazza Affari, les résultats semestriels de Sesa sont attendus.

