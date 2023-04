Marchés boursiers à la hausse ; Milan retrouve ses 28 000 points

(Alliance News) - Les marchés européens ont progressé lundi, Milan regagnant 28 000 points, signe d'une nette amélioration de l'appétit pour le risque, tandis que les perspectives d'inflation, de croissance et de taux d'intérêt mondiaux continuaient d'être évaluées dans les salles de marché, les résultats des entreprises américaines ajoutant des indices sur la santé de la première économie mondiale.

Aux États-Unis, vendredi, le ralentissement des ventes au détail et les déclarations de certains gouverneurs de la Fed ont alimenté de nouvelles craintes quant aux perspectives de croissance économique.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,7 pour cent à 28 054,77, avec des volumes de vente/achat actuellement de 0,8 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en hausse de 0,8 % à 44 553,30, le Small-Cap est en hausse de 0,7 % à 30 139,29 et l'Italy Growth est en hausse de 0,3 % à 9 383,68.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,5 %, tout comme le DAX 40 de Francfort, tandis que le CAC de Paris a augmenté de 0,4 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Nexi prend la tête, progressant de 3,8 pour cent à 7,82 euros sur la voie d'un tiercé haussier.

CNH Industrial - en hausse de 0,5 % - a déclaré avoir racheté 736 000 de ses propres actions ordinaires entre le 3 et le 6 avril. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 13,50 euros par action, pour une valeur totale de 9,9 millions d'euros.

Terna - dans le vert de 0,3% - a annoncé vendredi qu'elle avait lancé avec succès une émission d'obligations à taux fixe, libellées en euros et en une seule tranche, pour un montant total de 750 millions d'euros. L'émission, qui a été très bien accueillie par le marché avec une demande maximale d'environ quatre fois l'offre, a été réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes, qui totalise 9,00 milliards d'euros et a reçu la note "BBB+" de Standard and Poor's et "(P)Baa2" de Moody's.

STMicroelectronics a augmenté de 0,6 % pour atteindre 45,85 euros par action, soit une baisse de 0,5 % par rapport à l'action rouge de vendredi.

Dans le segment des cadets, Ariston Holding a pris le départ, grimpant de 2,0 % à 10,10 euros.

Unlimited Bank a fait encore mieux, augmentant de 2,2% à EUR6,80, indiquant - avec la clôture d'aujourd'hui - la sixième session d'affilée à terminer du côté haussier.

Des achats ont également été effectués sur OVS, propulsant le titre en hausse de 1,9% et réalisant un gain de plus de 36% depuis le début de l'année.

Parmi les quelques titres baissiers, la Juventus FC a cédé 0,5 % après sa défaite au dernier tour du championnat face à Sassuolo.

Brunello Cucinelli, d'autre part, a baissé de 0,6 %, son prix étant de 92,10 euros à la veille de la publication de son rapport trimestriel.

Dans le segment des petites capitalisations, Conafi a bien progressé, avec une hausse de 5,7 % à 0,4300 EUR, après le gain de 1,8 % enregistré vendredi.

Mondo TV est en hausse de 4,5 pour cent à 0,5380 EUR, pointant vers sa cinquième session à terminer avec une tendance haussière.

TXT e-solutions - dans le rouge de 0,9% - a annoncé jeudi qu'il avait souscrit à une augmentation de capital dans Simplex Human Tech Srl, en vertu de laquelle TXT détient une participation minoritaire dans Simplex, représentant 15% du capital social de la start-up Insurtech.

Les ventes ont également prévalu - parmi les rares valeurs - sur Servizi Italia, qui a cédé 2,6%. Le titre - qui n'a pas détaché son dividende depuis 2020 - a clôturé la séance de vendredi dans le rouge de 0,8%.

Parmi les PMI, Bellini Nautica affiche un vert de 3,5%, reprenant des couleurs après deux séances baissières.

La force est également allée à DHH, qui a grimpé de 3,3 pour cent à 15,60 EUR après une baisse de 5,6 pour cent à la clôture de vendredi.

Cofle a chuté de 4,6 pour cent, après une perte de 0,9 pour cent vendredi.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,4 pour cent, le S&P de 0,2 pour cent, tandis que le Nasdaq a également baissé de 0,4 pour cent.

En Asie, le Nikkei a progressé de 0,1 %, le Hang Seng de 1,7 %, tandis que le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 1,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0992 USD contre 1,1026 USD à la clôture de vendredi. La livre, quant à elle, valait 1,2424 USD contre 1,2521 USD vendredi.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 86,16 USD contre 87,31 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 014,55 USD l'once contre 2 028,01 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de lundi, dans une journée pauvre en données macroéconomiques, le chiffre de l'inflation italienne est mentionné, à 1000 CET.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1430 CET, l'indice manufacturier NY Empire State, tandis qu'à 1730 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 et 6 mois est prévue.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

